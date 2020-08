Megarrastrillaje en La Paz: Vecino de la zona Max Paredes amenaza con «quemar viva» a médico brigadista

Sociedad

sábado, 29 de agosto de 2020 · 17:59

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Algunos residentes del macrodistrito Max Paredes, de la ciudad de La Paz, se negaron a realizarse la prueba de detección de coronavirus (Covid-19) durante la quinta jornada de megarrastrillaje en la urbe paceña.

Mediante un video compartido en redes sociales se conoció que uno de los vecinos, sin barbijo, incluso amenazó a una médico brigadista con “quemarla viva” en el caso de tomarle la prueba rápida para detección de la enfermedad.

“¡Ahorita te lo voy a botar todas tus cosas y te voy a quemar viva, si es posible carajo! A mí no me interesa, yo no tengo miedo”, vociferó el residente de dicha zona contra la médico; quien aseveró que en ningún momento “le faltó el respeto” al vecino.