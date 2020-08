Megarrastrillaje se propone visitar 60 mil hogares paceños

La segunda fase del megarrastrillaje se propone visitar entre este viernes y el domingo más de 60.000 hogares, 20.000 más que la semana anterior, pero con el mismo número de brigadas, 600, conformadas por un médico, un funcionario municipal y un efectivo policial o militar. Sin embargo, el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz anunció que sus afiliados no serán parte de las brigadas, aunque no descartó que algunos se sumen al operativo de manera voluntaria.

“Tenemos que llegar a más de 100 mil hogares, ya hemos llegado a cerca de 40.000 hogares (la semana anterior), y estos tres días el gran objetivo es llegar a otros 60.000, y lo vamos a lograr de acuerdo con lo planificado”, afirmó a radio Panamericana el alcalde Luis Revilla.

El burgomaestre recordó que el megarrastrillaje tiene el propósito de reducir de 2.000 a 1.000 el promedio de contagios diarios al momento de llegar al pico alto de la pandemia.

Revilla explicó que el operativo comenzará a las 7:00 de cada día, con la concentración del personal, una hora después empezará la visita a los hogares en las manzanas elegidas de manera aleatoria, en las 143 zonas seleccionadas de la ciudad.

La visita de las brigadas es a todas las viviendas de una cuadra elegida y definida por georreferencia, con base en un estudio que integró variables económicas, sociales y de salud. La metodología fue diseñada por el Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo.

Las brigadas llevarán 20.000 pruebas rápidas que se aplicarán en las personas que lo requieran y se prevé distribuir 50.000 kits de medicamentos a todas las viviendas que se logre visitar. Revilla espera que esta segunda etapa del operativo sea un éxito, al igual que la primera cuando se detectaron 2.005 enfermos con la Covid-19.

Revilla informó que entre el miércoles y jueves, las brigadas visitaron 2.117 hogares y se registró la entrega de 2.780 kits de medicamentos a las familias que no recibieron estos insumos el pasado fin de semana. También anunció que en estos dos días se habilitó la línea gratuita 800 13 5556 para que la ciudadanía haga consultas a un equipo médico para solicitar diagnóstico de síntomas y entregar a domicilio los medicamentos.

El megaoperativo

Son 600 brigadas que suman 1.800 personas, entre personal médico, funcionarios ediles y efectivos de la FFAA y la Policía, que se movilizarán en las 143 zonas urbanas y rurales del municipio. Infractores La Policía prevé desplegar 300 efectivos para el control en vías en todo el municipio de La Paz. Los ciudadanos infractores recibirán una sanción pecuniaria de Bs 586, trabajo comunitario o arresto de ocho horas; para las infracciones en vehículos, la multa es de Bs 2.000.

Sindicalizados no participarán en megaoperativo

Los médicos del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz confirmaron la noche de este jueves que no participarán en el megarrastrillaje de este viernes, sábado y domingo porque la Alcaldía de La Paz y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) incumplieron con sus demandas referidas al cuidado de los galenos y la población visitada.

“No podemos mañana participar (en el megaoperativo), estaríamos arriesgando a la población. Hay un medicamento que se está distribuyendo, que se llama Azitromicina, que es cardiotóxico para pacientes con cardiopatía; no se puede distribuir así por así sin tomar en cuenta criterios médicos, la Alcaldía no lo entiende. No estaremos ahí, hay graves, graves carencias, limitaciones y riesgo para el personal y la población. No podemos ser parte de tantas improvisaciones”, informó a Página Siete el ejecutivo del Sirmes La Paz Fernando Romero. Afirmó que tienen tres demandas: que todo paciente enfermo que haya en las familias reciba sus medicamentos y también acceso a laboratorios, además de un traje de bioseguridad adicional.

Romero dijo a este diario que “no dudamos que alguien (afiliado del Sirmes) va en buena hora (al megarrastrillaje); que les vaya bien y ojalá no tengan ningún problema; no vamos a castigar a nadie ni amenazar”.