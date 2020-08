Mesa pide al Gobierno dar certidumbre y estructurar la educación virtual y a distancia

Manifestó que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez debería dar mayor certidumbre a los padres, estudiantes y profesores poniendo en acción un plan para continuar con las labores educativas de manera virtual y a distancia.

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió este jueves al Gobierno dar certidumbre a la población respecto de la educación, con una reestructuración en la educación virtual y a distancia, para no perjudicar a los estudiantes del país.

“Aún queda tiempo suficiente para estructurar algunas respuestas para implementar una educación virtual y una educación a distancia”, afirmó Mesa en entrevista con ATB, al referirse a la sentencia de la Sala Constitucional Primera de La Paz que dejó sin efecto la resolución del cierre del año escolar dispuesta desde el 31 de julio por el Ministerio de Educación.

“Nosotros expresamos desde el primer momento nuestro rechazo a la decisión del Gobierno de clausurar el año escolar”, recalcó Mesa. Además, considera que esa negativa del Gobierno, de acatar la decisión judicial, genera mayor incertidumbre en la población y demuestra que el poder Ejecutivo está más ocupado en encontrar mecanismos para suspender el proceso educativo, que para promoverlo.

Indicó que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez debería dar mayor certidumbre a los padres, estudiantes y profesores poniendo en acción un plan para continuar con las labores educativas de manera virtual y a distancia, usando los medios estatales para las clases a distancia y el servicio de Entel para las clases internet.

Sin embargo, la clausura del año escolar dejó clara la imposibilidad del retorno a clases de forma presencial. En ese sentido, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Remberto Calani propuso dar solución al tema en un diálogo entre padres de familia, magisterio y Ministerio de Educación.

Por su lado, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, manifestó que el año escolar tenía que ser clausurado de todas formas por la falta de una buena planificación desde el Ministerio de Educación. Señaló que el problema de fondo radica en que la educación digital, principalmente, requiere de un soporte tecnológico y muchos niños de las ciudades podían costear el mismo, pero de las áreas rurales, no; por diferentes motivos, tanto económicos como del alcance del Internet.

El ministro de Gobierno dejó claro que no se volverá a clases presenciales. «Nosotros no vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel el día de mañana, no lo vamos a hacer, porque eso significaría que nuestros niños se (podrían) contagiar, morir o llevar la enfermedad a sus casas y matar a sus abuelos, a sus padres», manifestó Murillo en la Red Uno.

Para Mesa está claro que “el Gobierno cometió un error” al suspender el año escolar, “sin hacer ningún esfuerzo” para adaptar las clases a la cuarentena como se hizo en casi todo el mundo, por lo que la posición de CC es que “el Gobierno debería hacer un esfuerzo y no insistir en la clausura del año escolar”.