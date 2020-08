Mesa, Tuto y Juntos confirman asistencia al diálogo de la Iglesia, Creemos condiciona y el MAS dijo no

paginasiete.bo

A la convocatoria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), para instalar una mesa de diálogo que permita levantar el bloqueo de carreteras, confirmaron su asistencia este martes Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Libre21 de Jorge Tuto Quiroga, Juntos de Jeanine Añez, Creemos de Luis Fernando Camacho, que condicionó su participación a que el Gobierno ponga «orden en el país», y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que más temprano anunció que no asistirá a la cita.

El presidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, informó que el Gobierno y algunos actores políticos ya aceptaron el diálogo promovido y convocado por la Iglesia para resolver la crisis política. «Esperamos que entre hoy (martes) y mañana se instale esta mesa de diálogo tan urgente para bajar la tensión social, para afrontar mejor el problema de la pandemia y sobre todo para arreglar las cosas entre bolivianos», dijo también el arzobispo de Sucre en entrevista con radio Fides.

El senador Omar Aguilar anunció este martes que, «por errores de coordinación», el MAS no concurrirá al diálogo convocado por la Iglesia Católica, con participación de la Unión Europea (UE) y la ONU, para pacificar el país. “Lamento mucho, acaban de comunicarme que no va a ser posible (asistir a) la convocatoria que estaba propiciando la Iglesia Católica. Creo que hubo algunos errores de coordinación, pero nunca es tarde cuando hay voluntad política”, afirmó el parlamentario a radio Panamericana.

El candidato Mesa confirmó este martes su participación en el diálogo convocado por la Iglesia. «Ayer (lunes) representantes de la CEB nos consultaron si estamos dispuestos a asistir a una reunión de diálogo y nuestra respuesta fue por supuesto que sí. Vamos a participar en el diálogo sin ninguna condición y estamos a la espera que nos digan el lugar, la fecha, la hora; suponemos que va a ser hoy día», sostuvo.

El secretario general de Libre21, Luis Vásquez, confirmó a Página Siete que el abanderado de su alianza Jorge Tuto Quiroga acudirá a la cita. “Sí, claro con toda seguridad (asistiremos), hemos hablado con la Iglesia y le hemos dicho nuestra disposición de asistir a cualquier convocatoria”, afirmó Vásquez.

Sin embargo, continuó, no será un diálogo completo si no asiste los representantes del MAS. «(Si el MAS no va) significa que no va haber un diálogo real», afirmó e indicó que “todavía los representantes de la CEB no han ratificado el día y hora para una reunión; estamos esperando eso y eso lo van hacer (los de la Iglesia) en cuanto sepan quienes van a asistir al diálogo, entre ellos es fundamental el MAS sino va el MAS ¿Con quién vamos a dialogar?».

El vicepresidenciable de Creemos, Marco Antonio Pumari, informó a Página Siete que su alianza política iría al diálogo si habría condiciones para desplazarse desde Potosí hasta La Paz y condicionó a que primero el Gobierno «ordene el país”, lo que pasa por el levantamiento de los bloqueos viales.

“A partir de esas situación sí (asistirían), porque en este momento el Gobierno en vez de que haga show mediático pretende distraer a la población; es necesario que haga su trabajo y dé estabilidad a la población boliviana” afirmó el excívico potosino que incluso exigió al Ejecutivo que «declare estado de excepción, que en este momento es muy necesario en el país».

La presidenta Jeanine Áñez consideró este martes que el país tiene solo dos caminos, la vía del diálogo o seguir con el bloqueo impulsado por el MAS. “Bolivia tiene dos caminos: el camino del bloqueo, del luto y del dolor que le propone el MAS; o el camino del diálogo, el camino de la salud, de la reactivación económica y la generación de empleos que les proponemos nosotros”, expresó la jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter, en un apoyo a la convocatoria de la Iglesia Católica.