Ministro Arias relata el drama que viven enfermos y personal de salud por falta de oxígeno

Con la voz ronca y casi sin aliento, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dio a conocer en un audio las dificultades que se tienen en la atención a los pacientes en medio de los bloqueos. Sigue su internado por el Covid-19.



Ministerio de Obras Públicas

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, relata la situación crítica que viven los enfermos con Covid-19 y el personal de salud, de la Caja de Salud Cordes, como un reflejo en todos los nosocomios del país debido a la falta de oxígeno y medicamentos necesarios para la subsistencia, provocada por el bloqueo en las carreteras por los movimientos sociales afines al partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

“He intentado abstraerme por prescripción médica de la situación del país, pero ¿cómo puedo alejarme de la realidad? cuando siento el dolor, cuando veo la desesperación de los enfermos que piden aire, cuando los pasan a terapia intensiva o terapia intermedia y no hay oxígeno, cuando veo a los médicos que están desesperados y a las enfermeras correr por aquí por allá”, describe la autoridad ministerial al estar aislado, cumpliendo con el tratamiento médico contra el coronavirus.

Arias Durán, internado en la Caja de Salud Cordes desde el pasado 28 de julio, a través de un audio relata la impotencia del personal médico ante la inminente muerte de personas con Covid-19 por falta de oxígeno y medicamentos necesarios para subsistencia.

“Las enfermeras llorando me dicen, que la gente se está muriendo ahí afuera, que están sufriendo, que no hay oxígeno, que no hay medicamentos. Y me preguntan ¿por qué somos tan malos?, ¿por qué habremos gente tan mala? ¿por qué el MAS es tan malo?”, afirmó Arias.

Según de la autoridad, no es el MAS, sino un grupo de traficantes, un grupo de narcotraficantes que se apropiaron de los movimientos sociales y los manipulan porque no les importa la vida con tal de ganar dinero. Pidió a los bolivianos no perder la esperanza porque sería el camino a la muerte.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que el martes 04 de agosto se registraron 1.515 casos nuevos de coronavirus, haciendo un total de 83.361 confirmados a nivel nacional. De ellos en el departamento de La Paz son 18.115 contagiados.