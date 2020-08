Ministro Cárdenas dice que Bolivia avanzó en educación virtual y que nuevas leyes en la Asamblea solo quieren ‘confundir’

Cárdenas mostró las páginas web gratuitas para el uso de docentes y estudiantes. Aseguró que en Bolivia siguen vigentes las cuatro modalidades de enseñanza, pero que por ahora no se puede aplicar la presencial.

Fuente: BTV

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, salió al paso de los proyectos de ley que se están tratando en la Asamblea Legislativa en torno a la educación virtual y dijo que estas normas sólo pretenden confundir a la población, toda vez que ya se viene aplicando la educación virtual desde inicios de año.

«Tanto en el Senado como en Diputados piensan que con esa ley empieza el tiempo de la educación virtual, cuando ya desde principios de año hemos avanzado bastante y muchos padres de familia, opinadores, están desinformados, por lo que vamos a explicar el avance de la educación virtual», explicó en una conferencia de prensa.

Ratificó que en Bolivia habrá cuatro modalidades de educación: presencial, semipresencial, virtual y a distancia, no solo por la pandemia, sino por la educación hacia el futuro. «La única que no se puede aplicar es la presencial, mientras el Ministerio de Salud no lo permita», enfatizó.

«El cierre del año escolar, no significó cierre de la educación (…) Se ha avanzado en las universidades, institutos y normales en los nueve departamentos de Bolivia. A esa nueva modalidad educativa la hemos llamado Modernización de la educación boliviana», agregó en la conferencia.

El 26 de agosto, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que garantiza la continuidad de la educación inicial, primaria y secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, así como de las universidades del país.

El ministro Cárdenas también mostró las páginas web gratuitas para el uso de docentes y estudiantes, mediante las cuales se promueve la educación virtual.