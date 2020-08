Ministro francés: «El Líbano está en riesgo de desaparecer como país»

Fuente: Actualidad RT

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, instó a las autoridades libanesas a iniciar reformas estructurales de «emergencia» y formar un nuevo Gobierno. «El riesgo hoy es la desaparición del Líbano, por lo que se deben tomar estas medidas», insistió.

«Hay una emergencia (…) El país está al borde de la miseria, al borde de un abismo. La mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, hay una juventud indefensa, el desempleo es espantoso y la inflación es asombrosa», dijo el canciller este jueves a la radio RTL.

«Todo el mundo sabe qué reformas hay que hacer […], la reforma del mercado público, la reforma de la banca», detalló Le Drian, que añade que la responsabilidad por la situación está ahora en manos de las autoridades libanesas.

Si no se garantizan las reformas esenciales, «la comunidad internacional no estará ahí», advirtió el ministro. «No vamos a firmar un cheque en blanco por un Gobierno que no implementa las reformas que todo el mundo conoce», dijo.

El 4 de agosto, más de 170 personas murieron y al menos 6.000 resultaron heridas tras el potente estallido de una peligrosa carga almacenada en el puerto de la capital libanesa. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar. La ONU instó a la comunidad internacional a recaudar 565 millones de dólares para ayudar a la población del Líbano, gravemente afectado por la explosión.

Tras la explosión se organizaron protestas masivas en Beirut. Los manifestantes asaltaron varios ministerios, lanzaron piedras y bloquearon una calle cerca del Parlamento. El 10 de agosto, el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció la dimisión del gabinete.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien visitó el Líbano el 6 de agosto, dos días después de la catastrófica explosión, volverá a visitar el país el 1 de septiembre.