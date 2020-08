Monje: «Es imposible» jugar 14 fechas de noviembre a diciembre

Campeones

sábado, 8 de agosto de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Es imposible” jugar 14 fechas en noviembre y diciembre. Esa es la conclusión a la que llegó Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El directivo se refirió al tema luego de que René Sahonero, asesor del Ministerio de Salud, calculó que debido a la pandemia la competencia futbolística debe volver a partir del undécimo mes de este año.

Si el Gobierno no permite partidos del Apertura y si no hay tiempo para jugar 14 fechas en mes y medio, ¿cómo se repartirán los premios? “Eso tiene que definir el consejo de la División Profesional. Tiene que ver si no empezamos el torneo en septiembre y en octubre y si no empezamos en noviembre, qué pasará”, respondió Monje, quien precisó que “desde ya se tiene que modificar porque ya se sabe que no se jugará el torneo Clausura 2020, entonces no habrá una tabla acumulada. Entonces, ya se tiene que modificar, pero ahí se tendrá que prever que si no se juegan esas 14 fechas, qué es lo que pasará”.

Desde el Ministerio de Salud se informó que en septiembre se registrará el mayor número de contagios. “Posiblemente a partir de noviembre se pueda pensar en espectáculos futbolísticos”, apuntó Sahonero.

Ante esta situación, Monje consideró que “si se vuelve en noviembre, no tendríamos posibilidad mínima de reiniciar el torneo. Tenemos que presentar a Conmebol los nombres de los equipos que participarán en los torneos internacionales. En el peor de los casos presentaremos Bolivia 1 y Bolivia 2 para el sorteo, pero hasta el 31 de diciembre tenemos que tener concluido el campeonato porque a partir del 1 de enero es una nueva temporada. Y esa nueva temporada obliga a los clubes a renovar contratos con los jugadores”.

La única forma de jugar 14 fechas desde noviembre es que la Selección no juegue la fecha FIFA ya programada.