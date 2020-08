Muere abogada turca tras 238 días en huelga de hambre

Ebru Timtik tenía 42 años y había sido condenada a 13 años de prisión, acusada de pertenecer a un grupo terrorista. Con su protesta pretendía exigir un juicio justo.

Fuente: DW

La abogada turca Ebru Timtik, condenada a 13 años de cárcel por supuestamente pertenecer a una organización terrorista, falleció tras 238 días en huelga de hambre en demanda de un «juicio justo», confirmó el viernes (28.08.2020) la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD).

«Acabamos de perder a nuestra amiga abogada Ebru Timtik, que ha fallecido tras 238 días en ayuno para pedir un juicio justo», anunció en un tuit la ÇHD, de la que Timtik era miembro.

Ebru Timtik: One of the lawyers of ÇHD, Timtik died on the 238th day of death fast.#Turkey #EbruTimtikhttps://t.co/lQByyy2qHC

— Abdul Hamid Faruki (@TjpAbdul) August 28, 2020