Muere Chadwick Boseman, actor de Black Panther, a los 43 años de edad por cáncer de colon

El agente de Chadwick Boseman, actor que interpretó al superhéroe de Marvel, Black Panther, falleció a la edad de 43 años tras luchar contra el cáncer de colon etapa III que avanzó hasta etapa IV durante cuatro años, mientras realizaba los rodajes por los que se le recordarán como uno de los más ambiciosos en el cine de Ciencia Ficción.

Boseman murió en su casa ubicada en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante a The Associated Press.

Un mensaje fue compartido en su cuenta oficial de Twitter, confirmando la noticia: «Es con una pena inmensurable que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon etapa III en 2016 y batalló con ésto al menos cuatro años mientras progresó a etapa IV».

«Un verdadero luchador, Chadwick perseveró ante todo y trajo a ustedes muchas de las películas que han llegado a amar. Desde Marshall a 5 Sangres y muchas más, todas fueron filmadas durante e incontables cirugías y quimioterapias. Fue el honor de su carrera el traer a vida al Rey T’Challa en Black Panther», continúa.

Finalmente, el mensaje concluye con el lecho de su muerte: «Murió en su casa, con su esposa y familia a su lado. La familia les agradece por su amor y oraciones y pide que continúen respetando su privacidad durante estos tiempos difíciles».Boseman no había hablado públicamente sobre su diagnóstico.Chadwick Boseman, intérprete de Jackie Robinson y fallece en su díaEste 28 de agosto es un día especial para la MLB que festeja cada año desde 2005; el Jackie Robinson Day, dedicado al primer pelotero de raza negra en las Grandes Ligas y que Chadwick Boseman trajo a la gran pantalla en la película ’42’, número que portó Robinson con los Dodgers de Los Ángeles y que está retirado por todos y cada uno de los equipos.El actor falleció en un día de celebración para uno de sus mejores personajes.

Boseman y Kobe Bryant, dos estrellas que se fueron en este 2020

El 2020 se ha llevado otra gran estrella en la figura de Chadwick Boseman y trae a memoria el encuentro que tuvo con Kobe Bryant en múltiples ocasiones, especialmente después del Oscar que ganó el exbasquetbolista de los Lakers por su cortometraje ‘Dear Basketball’, en 2018.

Las películas de Chadwick Boseman

The Express | 2008 Heaven | 2012 The Kill Hole | 2012 Perfect Day | 2013 42 | 2013 Draft Day | 2014 Get on Up | 2014 Gods of Egypt | 2016 Captain America: Civil War | 2016 A Message frome the King | 2016 Marshall | 2017 Black Panther | 2018 Avengers: Infinity War | 2018 21 Bridges | 2019 Avengers: Endgame | 2019 Da 5 Bloods | 2020

Chadwick Boseman y Victor Oladipo en el concurso de clavadas de la NBA

En 2018 el concurso de clavadas de la NBA se llenó de estrellas y entre ellas se encontraba Chadwick Boseman, quien entregó ‘el manto’ de Black Panther a Victor Oladipo, quien representó a los Pacers entonces y se colocó la máscara del Rey de Wakanda para realizar su clavada.

#WakandaForever Un hermoso momento para este pequeño homenaje: el día que Chadwick Boseman se conectó con Victor Oladipo en el concurso de volcadas. pic.twitter.com/7E1pCtzliL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2020

¿Qué es el cáncer de colon? La enfermedad que le ganó la batalla a Chadwick BosemanCáncer de colon, o cáncer colorrectal es una enfermedad que comienza en intestino grueso o recto y puede sanar si existe una temprana detección. Y a pesar de que no existe una causa única para este mal, es uno de los padecimientos más frecuentes en los Estados Unidos.Igualmente, reportes médicos indican que las principales características que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de colon son:

Contar con 50 años o más Origen afroamericano o Europa oriental Consumo continuo de carnes rojas o procesadas Pólipos colorrectales Enfermedades intestinales inflamatorias (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa) Antecedentes familiares de cáncer de colon

¿Quién era Chadwick Boseman?

Chadwick Aaron Boseman nació el 29 de noviembre de 1976 en Anderson, Carolina del Sur en los Estados Unidos y comenzó su carrera en la actuación en 2003 en roles extras en programas de televisión, incluyendo ‘La Ley y el Orden’ o ‘CSI:NY’, hasta que logró su primer aparición en la pantalla grande en la película ‘The Express: The Ernie Davis Story’, aunque su protagonismo y estrellato llegaron en 2014, cuando interpretó a Jackie Robinson en 2014, en ’42’.

En 17 años de carrera en la actuación, sus nominaciones llegaron cuando se puso la máscara de Black Panther, ganando dos MTV Movie & TV Awards en 2018, por mejor actuación en película y mejor héroe. El mismo filme fue nominado a mejor película en la entrega de los Oscar.

Los mensajes para Chadwick Boseman

Desde instituciones como Marvel, NFL, MLB, hasta colegas del cine y sobretodo, sus compañeros ‘vengadores’ dedicaron un último adiós a Chadwick Boseman.

Mark Ruffalo (Hulk)

«Todo lo que puedo decir es que las tragedias que se acumulan este año, solo se han hecho más profundas por la muerte de Chadwick Boseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, tú fuiste uno de los mejores de todos los tiempos y tu grandeza fue solo el principio».

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Chris Evans (Captain America)»Estoy absolutamente devastado. Esto es más allá de un corazón roto. Chadwick era especial. Original. Era profundamente comprometido y un artista curioso constantemente. Tenía tanto extraordinario trabajo por crear. Estoy eternamente agradecido por nuestra amistad».

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Chris Pratt (Starlord)»Mis oraciones van a la familia de Chadwick y sus seres queridos. El mundo extrañará su tremendo talento».

My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever https://t.co/j5JWSeiqd5 — chris pratt (@prattprattpratt) August 29, 2020

Brie Larson (Captain Marvel)»Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Quien representaba más que a él mismo. Quien se tomaba el tiempo para saber cómo estabas y dar palabras de aliento cuando te sentías inseguro. Estoy honrada de tener las memorias que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Serás extrañado y nunca olvidado».

Don Cheadle (War Machine)»Te extrañaré, hermano cumpleañero. Siempre fuiste una luz y amor para mí».

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

Zoe Saldana (Gamora)»Descansa en poder Rey T’Challa. Mi corazón pesa justo ahora. Tu partida me ha golpeado duro. Le diré a mis hijos de ti por siempre. Fuiste uno de los hombres con más clase que he conocido en mi vida, fue un honor haber pasado minutos contigo en la pantalla y haber cruzado caminos contigo. Aunque nuestra interacción fue tenue, siempre dejabas una impresión duradera por tu energía. Que el Universo te entregue la tierra prometida, hermano».



Dwayne Johnson»Difícil escuchar de esto. Descansa en amor, hermano. Gracias por mostrar tu luz y compartir tu talento con el mundo. Mi amor y fuerza hacia tu familia».

Hard to hear about this.

Rest in love, brother.

Thank you for shining your light and sharing your talent with the world. My love and strength to your family. https://t.co/hNAWav7Cq8 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 29, 2020

Mark Hamill»Justo cuando creías que el 2020 no podía ser peor… Un hombre con un gran talento que se va muy temprano. Su memoria brillará con fiereza… de aquí a la eternidad».

Just when you thought 2020 couldn’t get any worse… A deeply gifted man is gone too soon. His memory will blaze on fiercely… from here to eternity.#ripChadwick https://t.co/CBVoNBpuII — Mark Hamill (@HamillHimself) August 29, 2020

Gael García Bernal»Ay, compañero actor. Tú y el Loco se fueron a seguir el vuelo por allá, por allá. Somos los actores los que nos quedamos en la pista bailando sin que nadie nos aplauda. Interpretado esas historias en las que todos creemos. Abrazos eternos sin haberlos conocido».

Ay, compañero actor. Tú y el Loco se fueron a seguir el vuelo por allá, por allá. Somos los actores los que nos quedamos en la pista bailando sin que nadie nos aplauda. Interpretado esas historias en las que todos creemos. Abrazos eternos sin haberlos conocido. https://t.co/cVAbRSXMfL — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) August 29, 2020

Ryan Reynolds (Deadpool)»Una pérdida brutal. Descansa en paz, Chadwick».

Such a brutal loss. RIP, Chadwick. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 29, 2020

MLB»Estamos devastados por la trágica pérdida de Chadwick Boseman. Su actuación trascendental en ’42’ pasará la prueba del tiempo y servirá como un poderoso vehículo para contar la historia de Jackie (Robinson) para las audiencias de generaciones por venir».

We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE — MLB (@MLB) August 29, 2020

NFL

NBA»La NBA lamenta la pérdida de Chadwick Boseman, un gran amigo de la familia de la NBA».

The NBA mourns the loss of Chadwick Boseman, a great friend of the NBA family. pic.twitter.com/DUbat6plz0 — NBA (@NBA) August 29, 2020



¿Qué es Wakanda y dónde está?Wakanda, la tierra defendida por el Rey T’Challa, mejor conocido como Black Panther, es un país ficticio ubicado en el África sub-sahara que presumía de tecnología futurística y vida tradicional y que subsistía gracias a la creación de Vibranio. La primera aparicion de esta área y del propio personaje se dio en 1966, con el lanzamiento de la edición 52 de Los 4 Fantásticos, creados por Stan Lee y Jack Kirby.

