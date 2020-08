Muere la madre del exlíder cívico y actual candidato Marco Pumari

Doña Julia Arriaga había quedado viuda hace años. Para Marco Pumari ella era padre y madre. Líderes políticos del país le expresan sus condolencias.

Cecilia Dorado/eju.tv



Doña Julia Arriaga Vda. de Pumari, madre del exlíder cívico de Potosí y actual candidato a la vicepresidencia por Creemos, Marco Pumari, falleció este viernes. Así lo dio a conocer su compañero de fórmula, el candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho a través de un tuit.

Camacho expresó sus condolencias a Pumari a través de su red social, acompañándolo en su dolor por la pérdida de su ser querido.

Querido @Marco_Pumari_A, te acompaño en tu dolor por la pérdida de tu mamá. Estoy seguro que Dios le abrió las puertas del cielo con amor y que desde allá, ella será tu guía por siempre. Fuerza y fe mi querido amigo, mantén su recuerdo vivo en tu corazón, ese será su refugio. — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) August 14, 2020

Durante la Navidad del año pasado, Pumari difundió en su cuenta de Twitter una foto junto a su mamá, en la que aparece abrazándola. En el mensaje expresó que si bien su infancia fue llena de carencias, nunca le faltó el amor de su mamá, doña Julia.

Les presento a doña Julia Arriaga Largo Vda. De Pumari, mi madre mi guía, mi ejemplo.

Mis navidades en mi infancia fueron de mucha carencia pero con mucho y mucho amor y felicidad gracias al sacrificio de esta mujer que supo ser padre y madre para sus hijos.

Feliz Navidad a todos pic.twitter.com/NRG8PeUpaN — Marco A. Pumari Arriaga (@Marco_Pumari_A) December 25, 2019

Pumari creció siendo huérfano de padre, después que su progenitor falleció accidentalmente en una mina el día en que él nació. Su madre sacó adelante a su familia compuesta por seis hijos. Marco, desde muy joven, tuvo que ayudar económicamente a su mamá asumiendo diversos oficios como vendedor de helados, escamador de pescados y minero, al igual que su extinto padre.

Si alguna vez habló de su madre en las entrevistas, Pumari recordó frases como esta: “La dignidad no se come, pero mi madre me enseñó una cosa: Con dignidad se vive».

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también expresó hoy su apoyo a Pumari en este momento difícil.

Mis condolencias para @Marco_Pumari_A por el fallecimiento de su señora madre. Lo acompaño en el sentimiento. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) August 14, 2020

La presidenta Jeanine Áñez también publicó un tuit expresando su solidaridad con Pumari.