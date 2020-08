Nieve y helada en valles cruceños; en la capital llueve y bajará la temperatura

Sociedad

jueves, 20 de agosto de 2020 · 21:32

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

En los valles cruceños cayó nieve y la helada amenaza cultivos frutícolas, como no había ocurrido en los anteriores 15 años. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y otras poblaciones de la región llueve desde el miércoles, dejando viviendas anegadas, y las autoridades anuncian que el termómetro bajará hasta siete grados centígrados este viernes y sábado. En la capital fallecieron tres personas esta madrugada, una persona por hipotermia.

El subgobernador de la provincia Vallegrande, Ernesto Villarroel, informó que el miércoles cayó nieve en los municipios de Moro Moro, Pucara y Postrer Valle.

“Lo que va ocasionar estas heladas y la nevada es afectar los cultivos de frutas, cuando estaban coagulando el ciruelo y el durazno”, aseguró e insistió que “este clima va ocasionar grandes pérdidas en la producción de frutas”, señaló a Unitel.

Uno de los productores entrevistados, Daniel Durán, recordó que algo parecido no había ocurrido hace tres lustros en la zona. “Nos afectará en la producción de frutas, también a la papa; no he visto esto hace 15 años”, dijo, en medio de sus cultivos, en la comunidad de Agua de Oro.

El subgobernador animó a los productores a tomar previsiones para cuando empiece a mejorar el clima. “Mañana, pasado van a venir heladas, apliquemos el sistema de riego por aspersión para evitar pérdidas irreversibles”, dijo.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, anunció que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la temperatura oscilará en menos de un grado centígrado en la región de Vallegrande y Cordillera, donde cayó nieve y hay helada.

“En la provincia de Vallegrande será menos un grado, en la provincia Manuel María Caballero, en Quirusilla, cero grados”, afirmó y anunció que en los “valles cruceños habrá otra nevada, el cielo está nublado, hay vientos y eso será la helada es más nociva”.

Inundaciones y muertes

En la ciudad de Santa Cruz y en poblaciones tropicales de la región llueve desde el miércoles. En la capital cruceña las aguas anegaron viviendas y calles, también provocó el cierre de algunos negocios por la permanente llovizna.

La Policía informó que una persona de la calle murió por hipotermia en la madrugada de este jueves, en la zona de la Ramada, donde hay al menos otras 15 personas en la misma situación. Tránsito informó de dos motociclistas fallecidos al parecer por problemas de visibilidad y el agua en las calles.

El secretario de Desarrollo Productivo expresó su esperanza porque las lluvias en la Chiquitania, específicamente en lugares donde hay incendios forestales, aplaquen el fuego. Pero en la capital cruceña dijo que continuará la lluvia y con temperaturas por debajo de los diez grados centígrados.

“El clima va a ir descendiendo el jueves y el viernes; en la madrugada (viernes) tenemos estimación de helada”, afirmó Alpire y anunció que al termómetro marcará entre siete y diez grados centígrados hasta el sábado. Anunció que el clima empezará a mejorar en la tarde del domingo.