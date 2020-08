No sólo fue Verónica Castro: Manuel «Loco» Valdés tuvo fama de mujeriego y varios romances

El comediante mexicano tuvo 12 hijos con cinco mujeres diferentes

Manuel “Loco” Valdés fue uno de los mejores comediantes de México. Su estilo tan peculiar y característico sentido del humor lo hicieron ganar fama, dinero y mucho amor, esto último le permitió ser un mujeriego empedernido, casarse en dos ocasiones, tener más de 10 hijos y protagonizar dos escandalosos romances, uno de ellos, con la Primera Actriz, Verónica Castro.

Desde joven demostró un interés especial por las mujeres, lo que quedó demostrado a lo largo de su vida. El actor y humorista mexicano tuvo 12 hijos con cinco personas diferentes, pero se sabe que tuvo algunos otros amoríos con los que no consolidó una relación formal.

En una entrevista que concedió a la periodista Pati Chapoy, Manuel “Loco” Valdés contó que las mujeres “se conquistaban solas”, esto porque siempre estuvo rodeado de mujeres guapas; aunque también aceptó ser un hombre detallista, ya que “les gasté un chorro de dinero” por las flores y joyas que compró para sus novias.

A los 18 años contrajo matrimonio con Norma Yolanda Peña, con quien procreó a sus hijos mayores: Manuel, Jorge, Fernando, Alejandro y Norma. Aunque nunca se divorciaron, sí decidieron separarse porque Peña no toleró las constantes relaciones extramaritales del Loco Valdés.

“Nunca nos divorciamos, pero no aguantó que fuera mujeriego. Un día me aventó mis tacuches (cosas) al garaje, pero yo no le hice caso y de repente le llevaba serenata para contentarla con mis cuates… fue la tercera vez que me aventó las cosas cuando me fui, nos separamos”, contó Ventaneando.

En 1964 conoció en una gira artística a Rosa María Bojalil Garza, de 16 años e hija de la cantante Eva Garza. Con esta bailarina no vivió un romance, pero de una noche de pasión nació su hijo Marcos Valdés.

Por este desliz se enfrentó a la furia de la artista Eva Garza, quien lo amenazó con una pistola porque su hija era menor de edad y el Loco Valdés mucho mayor. Ni el comediante ni la bailarina tienen muy buenos recuerdos de este encuentro e incluso han declarado que no se caen bien.

Por este problema y la atención hacia sus familias establecidas, el Loco Valdés se desatendió de Marcos, al que conoció hasta los 14 años.

“Fue un impacto brutal porque lo conocí vestido de mujer. Me dio un beso, una bendición, un abrazo y me dijo ’te quiero mucho, pero ahorita no te puedo atender porque ahí vienen tus mamás de otros cachete y tus hermanos’”, declaró Marcos Valdés para el programa Sale el Sol hace unos años.

Con Arcelia Larrañaga el comediante encontró más estabilidad, pero no dejó de ser mujeriego. Con esta mujer contrajo matrimonio después de que Yolanda Peña murió y vivieron juntos por casi cinco décadas hasta que ella finalmente falleció en 2018, después de padeció por varios años demencia senil. De esta unión nacieron cuatro hijos: Francisco, Arcelia, Pedro y Michelle.

Fuera de esta unión conoció a Raquel Vázquez, con quien procreó a su hijo Óscar. Lo curioso de esta unión es que esta mujer también tiene una hija con el actor Sergio Corona, gran amigo y compadre del Loco.

Después llegó Verónica Castro a la vida de Manuel Valdés. El amor entre ellos surgió cuando ella apenas tenía 20 años y el más de 40.

La carrera de la actriz apenas despuntaba cuando su destino se cruzó con Manuel “Loco” Valdés, con quien vivió un intenso amor del que nació Cristian Castro.

Cuando Verónica se embarazó conoció todo el historial amoroso del comediante mexicano y por recomendación de su mamá, Doña Socorro, decidió cortar los lazos entre ellos, lo que impidió que el también conocido como “Gallito Feliz” conviviera con su padre.

Ambos han confesado que entre ellos sí existió mucho amor. “Fue muy bonito, ahí sí puro amor, fue un lapso muy bonito el que viví con Vero. El tiempo que estuvimos juntos fue maravilloso. Y a la distancia me doy cuenta que fue mejor que nos separáramos, porque la dejé que evolucionara como lo hizo”, recordó en una entrevista con Pati Chapoy en 2018.

En aquella ocasión relató que su separación fue motivada por la inconformidad de Doña Socorro y porque él no quería dejar a las madres de sus hijos mayores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Estoy muy orgulloso de ser su hijo”: la despedida de Cristian Castro al “Loco” Valdés

El conmovedor relato de Verónica Castro sobre cómo su hijo Cristian conoció a “El Loco” Valdés, su padre

Así reaccionó Verónica Castro a la muerte de Manuel “Loco” Valdés, padre de su hijo Cristian

Murió el legendario comediante mexicano Manuel “El Loco” Valdés a los 89 años

Fuente: infobae.com