Noemí tenía cinco años cuando Evo Morales se hizo Presidente

Nacional

jueves, 20 de agosto de 2020 · 21:27

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Noemí M. tenía cinco años cuando Evo Morales fue posesionado como Presidente de Bolivia, en 2006, de acuerdo con la declaración de la ahora joven ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba, el pasado 13 de julio de 2020. Es originaria del Trópico cochabambino, afirmó que nació el 16 de abril de 2001 y se declaró estudiante.

En su declaración a la Policía, ante la que declaró por presunta sedición y terrorismo, dijo que ella viajó a México, antes de que Evo Morales se traslade a Cuba (6 de diciembre de 2019) y después a Argentina, donde llegó seis días después (12 de diciembre), procedente de La Habana.

A la pregunta de cómo conoció a Evo Morales y cuántos años tenía entonces, Noemí señaló que fue «a través de mis papás, en un carnaval, en el Trópico de Cochabamba, donde yo me acerqué a él para conocerlo y yo tenía 16 años, eso el año 2015”.

Recordó que su relación “más fluida” comenzó en 2018. “En 2015 casi nada, sólo le conocía de vista, ya en 2018 recién le hablé ya más fluido, una relación de amistad, cuando yo tenía 17 años”.

Luego dijo que conoció a una mujer de nombre Lourdes en Argentina. “Es una amiga y luego creo que es su secretaria de Evo, no sé muy bien porque yo no estoy ahí (donde vive Morales)”.

El policía que tomó su declaración le pidió describir una imagen de los que están en su alrededor. “Soy yo, y la otra persona de sexo masculino es Evo Morales, como también Lourdes, Silvia, Sandra; varias de estas fotografías son tomadas en la Argentina, este año 2020”.

Ante la pregunta de con qué fines visitó a Morales en Argentina y a “¿quién corresponde los otros pies?” que aparecen en una imagen. Noemí respondió: “Con fines sentimentales y los otros pies son de Evo Morales”, de acuerdo con la documentación de la Felcc Cochabamba, obtenida por el periodista John Arandia.

A la consuta de cómo financia sus pasajes y estadía en el extranjero, la joven indicó: “Los pagó mis padres, pero compró mi hermana Gladys”.

Afirmó que en México se quedó “en un hotel que no me acuerdo qué se llama”, durante una semana. Recordó que los pasajes costaron mil dólares y su estadía 500 dólares. En una parte contó que sus padres se dedican a la agricultura y en otra que su madre trabaja en un baño público de Sacaba (Cochabamba), donde gana entre ocho y nueve mil bolivianos al mes.

Respecto a su viaje a Argentina, Noemí aseguró que “vivió” con Morales en el país vecino y también con Lourdes.

“Sí, vivía con Evo Morales, cuando permanecí en la Argentina, en su casa, pero no todo el tiempo y su casa era en Colegiales (barrio acomodado, en Buenos Aires) y ahí vivíamos (con) Lourdes”.

La joven reveló que desde enero de 2020 tiene el número telefónico de Evo Morales, a través de Lourdes, en Argentina. Afirmó que no tienen otro medio de comunicación que no sea el teléfono celular. “No, no hay otro”.

Noemí dejó en claro que su relación con el exmandatario siempre fue sentimental, no hablan de política.

“Que todo este informe (su declaración en la Felcc) es tema sentimental, nada político, siempre mi relación ha sido sentimental desde que estoy con él, nunca he hablado de política”, dijo ante la Felcc.