Nombres de políticos “saltan” en las denuncias contra Evo por estupro 

El expresidente Evo Morales es acusado de estupro y violación.



Archivo

Los nombres de dos políticos relacionados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) aparecieron en testimonios, recogidos por la abogada Paola Barriga, sobre la presunta comisión de los delitos de estupro y violación de los que se acusa al expresidente Evo Morales.

En un contacto con la revista “Redacción Central” de Correo del Sur Radio (90.1 FM), la abogada conocida en el ámbito nacional por su defensa de la niñez y la adolescencia indicó que en la denuncia de una madre, cuya hija fue víctima de violación y estupro, “saltaron” los nombres de un diputado y una exministra.

Barriga explicó que la madre mencionó a estas personas, también relacionadas con el caso Katanas por el que varias personas se encuentran procesadas por trata y tráfico.

Recordó que en el marco de este último caso, dos policías se sometieron a un proceso abreviado y revelaron que estos políticos relacionados con el MAS se encuentran involucrados, por lo que Barriga sospecha que existe una relación entre este caso y las denuncias contra Evo Morales.

“En todo tipo de delito existen cómplices y encubridores, este caso no es la excepción (…) Es un proceso que va a requerir una investigación precisa y minuciosa”, adelantó Barriga.

La abogada recordó que según la denuncia que recibió, una madre habría sido obligada a “entregar” a su hija menor de 15 años a Morales e incluso habría otros nueve casos de este tipo.

“Parece que abarca más”, destacó, al confirmar que tiene fotografías de presuntos certificados de nacimientos de los hijos que Morales tuvo supuestamente con menores de edad, los cuales entregará a la Fiscalía para determinar su autenticidad.

No obstante, lamentó que se trata de un “régimen que todavía no ha terminado de existir”, por lo que el Ministerio Público “no está respondiendo a una ciudadanía sino a un partido político”. “Por eso no existe la celeridad, no se trata de Evo sino de una circunstancia delictiva de cualquier ciudadano del país”, recalcó, al insistir que la denuncia contra el expresidente no tiene fines electorales como intentan calificar desde el MAS.

La también excandidata a la vicepresidencia aclaró que los delitos por los que ella acusa a Morales son violación y estupro, ya que pedofilia no está calificado como tal.

Tampoco se puede culpar por trata y tráfico de personas, ya que estos delitos se produjeron en el entorno de Morales.

“Hay padres que han vendido a sus hijas para obtener cargos, dinero, etc. Estos elementos han sido trabajados de esa manera, existen personas que serán procesadas, pero no perdamos el objetivo de procesar correctamente a Evo Morales por el delito que amerita este proceso”, señaló.

Durante las últimas semanas, surgieron varias denuncias de estupro contra el expresidente a raíz de la difusión de fotografías de él con una menor de edad.