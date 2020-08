Nuestro profundo dolor por la pérdida del hermano, Dr. Manuel Morales Dávila, gr…

Nuestro profundo dolor por la pérdida del hermano, Dr. Manuel Morales Dávila, gran abogado, que sufrió cárcel y exilio por la democracia y la nacionalización, visión con la que formó a generaciones en Universidad. Mis condolencias a la familia de quien me defendió como a un hijo. https://t.co/3apwqoGaMU

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

