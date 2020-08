Ocho clubes esperan el llamado de Unidos por el fútbol

Campeones

lunes, 10 de agosto de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Estamos esperando que nos llamen, si no lo hacen, llamaremos nosotros”, dijo ayer Wilfredo Condori, presidente de Nacional Potosí, al referirse a Unidos por el Fútbol. El directivo potosino participó anoche de una reunión de los ocho clubes que respaldaban a la Federación Boliviana de Fútbol y su intención de licitar hoy los derechos de televisión de la División Profesional.

Condori añadió que el G8 también determinó enviar una carta a Marco Rodríguez, vicepresidente de la FBF, para que explique por qué no fue parte del Consejo de la Conmebol, el jueves pasado. “Queremos que nos explique si no está reconocido por la Confederación”, resaltó.

Mientras que según el abogado Víctor Hugo Pérez, asesor de San José, los ocho clubes pidieron paralizar la apertura de los sobres de los derechos de televisión, nombrar a un representante de este grupo como nuevo director ejecutivo de la FBF y una reunión de los 14 clubes de manera inmediata.

“Exigimos a Marco Rodríguez que respete la palabra de que nosotros podríamos designar a una persona que participe en el Comité Ejecutivo y también llamar en 60 días a un consejo y determinar quien será el presidente que sustituya al señor César Salinas”, especificó Condori.

Según el potosino, ayer se reunieron virtualmente los dirigentes de The Strongest, Nacional, Always Ready, Real Potosí, San José, Real Santa Cruz Aurora y Palmaflor. “Vimos que es lo conveniente estar unidos, no podemos estar separados. Pertenecemos a un ente y deberíamos estar todos juntos. Acabamos de terminar una reunión y estamos esperando el llamado de Unidos por el Fútbol (Bolívar, Wilstermann, Blooming, Oriente, Guabirá y Royal Pari), si no lo hacen, llamaremos nosotros”, explicó el líder del cuadro blanquirrojo.

Hoy a medio día vence el plazo para las empresas interesadas en adquirir los derechos de televisión de la División. Supuestamente hay ocho compañías interesadas.