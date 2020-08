Oliva aseguró que trabajan para resolver falta de gas en Bermejo

Uno de los factores es que el rubro hidrocarburífero es de exclusiva responsabilidad del gobierno central.

Fernando Barral Zegarra

El Gobernador Adrián Oliva Alcázar aseguró que trabajan para resolver el problema de la insuficiencia de gas natural en Bermejo, que cada año se agudiza cuando el ingenio azucarero tiene que empezar la molienda de caña y fabricación de azúcar.

“Vamos a trabajar en eso, nos preocupa el abastecimiento de gas, hay un problema con el gas, hay un problema estructural, no hay gas, entonces tenemos que enfrentar esta situación”, admitió la autoridad sobre el problema.

Agregó que el Secretario de Gobernabilidad está trabajando en el asunto con las autoridades nacionales y debe tenerse un plan, pensando en los próximos meses y entendiendo que la industria azucarera va aumentar la demanda de gas.

Además los próximos meses con la llegada del verano, el cambio de estación, nuevamente habrá temperaturas elevadas y una mayor demanda de energía, “estamos trabajando en eso”, acotó al admitir que el problema es muy grave para Bermejo.

En el triángulo sur de Bermejo, la producción de gas natural en el pozo en declinación “Bermejo X-44”, cayó casi totalmente y hace varios años, en los cuales no se resolvió el problema que a diario se agudiza ante la creciente demanda de gas.

El problema casi se arrastra desde inicios de esta década, período en el cual no se buscó alguna solución, especialmente los primeros años, ahora la insuficiencia de gas es casi total, sobre todo ante el requerimiento de gas por el Ingenio azucarero de Bermejo.

En algún momento el actual Ministro de Hidrocarburos, el año pasado habló de la posibilidad de comprar gas natural a Argentina, sin embargo, la probabilidad quedó en nada, ahora se habla de aumentar la presión para mejorar el suministro.

Fuente: Nuevo Sur