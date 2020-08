ONG: fuego en Amazonía es «amenaza de genocidio» para indígenas en aislamiento

«Land is Life» dijo que la calificación de genocidio corresponde ya que estos pueblos dependen del territorio en el que viven.

«Vemos que hay esfuerzos deliberados, desarrollos deliberados entre todos estos territorios, en estos países para suprimir a estas personas en aislamiento», indicó el experto.

El estudio analizó 99 territorios indígenas donde hay registro de presencia de pueblos en aislamiento en Bolivia, Brasil y Paraguay y constató que -en 2019- hubo un aumento de los «focos de calor» de 258 por ciento en Bolivia, 259 por ciento en Brasil y 185 por ciento en Paraguay.

Press Release:

Fires And Deforestation In Territories With Registries Of Indigenous Peoples In Isolation.

