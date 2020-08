Oriente aprovecha la cuarentena para capacitar a sus entrenadores de las divisiones menores

El club lleva adelante un ciclo de preparación de 14 formadores, entre técnicos y preparadores físicos. Entre los disertantes están Gustavo Grossi (director deportivo infanto-juvenil de River Plate) y los entrenadores Antonio Spinelli (Fútbol femenino de Racing) y Mario Sciacqua (ex de Godoy Cruz)

El fútbol formativo en Oriente Petrolero está en plena reestructuración, trabajo que supervisa el director deportivo Sergio Galarza, junto a Ezequiel Luna, que es el coordinador de las divisiones menores. Ambos están dedicados a ello desde enero, y para no desaprovechar el tiempo en esta cuarentena hace nueve semanas que comenzaron vía Facebook live un ciclo de capacitación para sus 14 formadores, entre técnicos y preparadores físicos.

Entre los disertantes están Gustavo Grossi (director deportivo infanto-juvenil de River Plate) y los entrenadores Antonio Spinelli (Fútbol femenino de Racing), Gastón Mansilla (Formador de Estudiantes) y Mario Sciacqua (ex de Godoy Cruz).

También ya participó de las charlas el preparador físico Pablo Dellacheca (Atlético Tucumán) y Rubén Ludueña (psicólogo deportivo), entre otros.

Los temas de los disertantes fueron variados, entre ellos el proceso de la evolución de la psicología en el fútbol de formación, las etapas del fútbol formativo y proceso del jugador de fútbol formativo.

A la capacitación, que está en marcha, otro cambio que se ha dado en el trabajo de las menores es que el club alquila dos canchas de primer nivel en el Complejo Norte para que se entrenen sus categorías Primera A, sub 19, sub 17 y sub 15. Los más chicos, desde sub 11, están en otro campo deportivo.

Galarza, que fue arquero entre otros de Oriente y Blooming, explicó que la intención es tener a jugadores juveniles preparados para que en cualquier momento puedan subir a la primera, donde se les sacará provecho. “No porque sean juveniles tendrán chance, sino que debe ser por sus condiciones”, sostuvo el exportero, que está entusiasmado con el proyecto.

En esta iniciativa el club ha tenido el cuidado de contratar solo a entrenadores categoría A. Entre los que están a cargo de los equipos figuran Luis Marín Camacho (Primera A y sub 19) y Joaquín Monasterio (sub 15 y sub 17).