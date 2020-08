Oriente Petrolero asegura que está con las manos atadas

En el equipo albiverde afirman que no pueden contratar jugadores porque hasta la fecha no se sabe cuándo se reinicia la temporada y si se abrirá el libro de pases. De ello depende también la decisión de concentrar o no al plantel

Juan Carlos Montaño Eguez 2

Norberto Palmieri se desempeña de defensor y volante en Oriente