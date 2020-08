Patzi dice que La Paz está saliendo de la crisis sanitaria, porque la población aprendió a curarse sola

Informó que de los siete respiradores que fueron donados al hospital del Norte, cerca de la mitad no funciona.

Fuente: paginasiete.bo

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que La Paz salió de la crisis que vivía la población, por la saturación de hospitales, gracias a los autocuidados en las familias.

“Tenemos terapias intensivas vacías, porque la gente ha empezado a controlar y empezó a manejar y curarse en la casa, por lo tanto ya no requiere de estas atenciones, pero bienvenido todo tipo de donaciones”, indicó a la prensa.

El gobernador realizó este comentario en torno al anuncio de una donación de respiradores al Hospital del Sur. Aunque precisó que el Ministerio de Salud está encargado del nosocomio que fue inaugurado la semana pasada.

“Se ha recibido (respiradores) para el Hospital del Sur que han abierto recientemente y es administrado por el Ministerio de Salud, no tienen que ver la Gobernación en la administración y el equipamiento, pero bienvenido, solo que estos respiradores necesitábamos más urgente por lo menos hace un mes”, observó Patzi.

La Paz es el segundo departamento del Bolivia que cuenta con la mayor cantidad de casos por la Covid-19, después de Santa Cruz. Hasta el día de ayer contaba con 30.898 contagios registrados desde el inicio de la pandemia.

Además informó que de los siete respiradores que fueron donados al hospital del Norte, cerca de la mitad no funciona. “Cualquier equipamiento es bienvenido para el departamento de La Paz, en cuanto a respiradores, no hemos recibido mucho, el Hospital del Norte es el único que ha recibido como Gobernación, siete, de los siete no funciona por lo menos el 50%“, explicó la autoridad.