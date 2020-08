Paz: «Esperemos que la Conmebol no se preste a juegos, Rodríguez debe ser descalificado»

Campeones

jueves, 13 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, tiene confianza en que Conmebol “no se dejará sorprender” con los antecedentes negativos que tiene el actual vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, quien pretende ser reconocido por esa entidad para sustituir interinamente a César Salinas, quien falleció el pasado mes.

“No reúne las condiciones y tiene que ser descalificado, esperemos que la Conmebol no se preste a estos juegos. Por eso no lo dejaron entrar a la reunión del pasado jueves”, mencionó Paz.

Recordó que Rodríguez tuvo peleas con un vicepresidente de un club profesional (Destroyers), agredió verbalmente al titular del club Bolívar, Marcelo Claure y en el momento tiene detención domiciliaria por encontrarse en estado de ebriedad en plena pandemia del coronavirus.

“Para ser presidente de una federación hay que calificar su idoneidad y ser personas intachables. Este dirigente tuvo peleas en un hotel con un vicepresidente de un club, por eso le tocaría un castigo de dos a cinco años, pero no pasó nada”.

Sobre el inconveniente con Claure acotó que “le faltó el respeto al presidente de Bolívar por la oferta que hizo, descalificando al fútbol boliviano que no valía nada. Tiene arresto domiciliario por una irresponsabilidad de beber en plena pandemia y amenazar a los policías”, detalló.

Los clubes aguardan que pasará con el amparo constitucional que planteó el dirigente Robert Blanco, quien reclama la presidencia interina. Para Paz es primordial resolver el interinato que debe existir en la silla presidencial de la FBF.

“Todos los cambios que realizaron en Tarija no fueron unánimes, además no son retroactivos, no corresponde. Robert Blanco juró por cuatro años y lo hizo como primer vicepresidente y Rodríguez como segundo. Al que le corresponde la presidencia es a Robert y eso hay que determinar primero para luego hacer los análisis respectivos”, finalizó.

Página Siete intentó comunicarse con Rodríguez, quien no contestó a los llamados a su celular.