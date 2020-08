Pequeños valientes que precisan oxígeno vital

Página Siete / La Paz

El fotógrafo Patricio Crooker captó con su cámara conmovedoras imágenes de recién nacidos que se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva de Neonatología del Hospital de la Mujer, en Miraflores, La Paz. La vida de estos pequeños está en peligro debido a que todos ellos dependen del oxígeno para su supervivencia y este insumo no llega por los bloqueos.

Un recién nacido en terapia intensiva.

“Todos estos recién nacidos están en situación crítica y dependen del oxígeno. La situación ahora está bajo control, pero los bloqueos siguen siendo una amenaza a la vida de ellos. El equipo del hospital, bajo la dirección de mi amigo y doctor Hugo Tejerina, está haciendo un gran trabajo con los más de 25 niños que están en tres salas del hospital”, escribió el fotógrafo en su cuenta de Facebook.

Profesionales continúan con la atención pese a carencias.

La primera alerta se dio el viernes, cuando se informó que la vida de 28 recién nacidos en el Hospital de la Mujer corría riesgo debido a la falta de oxígeno medicinal que no llegaba por los bloqueos. “Son bebés que no pueden estar sin oxígeno, son prematuros en su mayoría. Ellos necesitan el suministro constante, queda oxígeno para 12 horas más. No sabemos qué vamos a hacer cuando se termine”, explicó uno de los médicos del nosocomio.

Hay al menos 25 bebés en esta unidad de terapia intensiva.

El sábado, la solidaridad ciudadana y la llegada de una provisión del insumo garantizaron la vida de los pequeños. Pero persiste la incertidumbre pues cada cilindro de oxígeno se suministra a las incubadoras y es vital para los neonatos.

Esta situación se replica en otros hospitales del país. En La Paz, por ejemplo, están en situación de emergencia el Hospital Obrero y el Hospital del Norte por falta de oxígeno.