Piden a la FBF aclarar si prestó $us 100 mil a exdirectivo de ACF

viernes, 21 de agosto de 2020 · 00:29

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía y Roxana Pomier / La Paz

La Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) solicitó ayer a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que certifique la veracidad de un supuesto préstamo de 100 mil dólares a la Asociación de Fútbol de Santa Cruz, en 2019. En un documento difundido ayer se observa la firma de Pablo Salomón, exdirectivo de la ACF. La actual titular del ente cruceño, Lily Rocabado, dijo que ese escrito “es falso”.

Los textos muestran que la FBF prestó 100 mil dólares a la ACF, lo curioso es que el pedido de ese monto de dinero lo hizo el exdirigente Salomón, quien firma la nota como presidente de esa entidad, cargo que ya no tiene desde que el Ministerio Público lo involucró en el caso Carlos Chávez (+).

De acuerdo a la documentación cuestionada por la AFLP, Salomón envió el 18 de febrero una nota al extitular de la FBF César Salinas (+), al que le solicitó “pueda autorizar en calidad de préstamo a nuestra institución el monto de $us 100 mil, el mismo que podrá ser descontado de los montos asignados a nuestra institución. Comprometiéndonos a su cancelación hasta el 20 de diciembre de 2019”.

La misiva dirigida a Salinas le hace conocer los nombres de tres personas y sus cédulas de identidad para la emisión de los cheques: Lito Alaín Ramírez Jiménez, Tatiana Coca Vaca y Pedro Alberto Jiménez. Dos días después de esa solicitud, el documento muestra que se emitió un par de cheques, el primero a Lito Ramírez por $us 50.000, el número de cheque enviado es el 0008643; mientras que el segundo cheque es girado a favor de Tatiana Coca por otros $us 50.000 (0008644).

Salomón involucrado

A fines de julio de 2015, la justicia determinó que Salomón, que era presidente de la ACF y miembro de la comisión técnica de la FBF, guarde arresto domiciliario en Santa Cruz, la determinación fue dada a conocer después de que la Fiscalía presentó la imputación formal.

Salomón fue investigado por la relación estrecha que tenía con el comité ejecutivo de la FBF, que encabezaba Chávez, y por los montos de dinero que manejaba como encargado de la organización de todos los campeonatos nacionales de fútbol en categoría Sub-15 y otros recursos que se le asignaba, según la explicación que dio en su momento el juez quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso.

Página Siete se comunicó ayer con Salomón, quien gentilmente pidió no hablar del tema porque “no conozco nada al respecto”. Sin embargo, fuentes cercanas al exdirectivo aseguraron que “no se firmó absolutamente nada”.

Negaron que la rúbrica que aparece en esa carta corresponda a Salomón. “El que tenga que denunciar, que lo haga. Esa carta no fue firmada por Pablo Salomón”, enfatizaron.

Este medio también habló con Rocabado, presidenta de la ACF. “Miré la carta y no tiene número de cite y abajo no tiene la dirección de nuestra asociación, entonces le puedo decir que esa no es una carta de nuestra asociación. Si fuese un préstamo, tendría que estar reflejada en nuestros balances. Además, cuando la FBF hace algún aporte a las asociaciones, no lo hace mediante cheques, sino mediante transferencia bancaria. Esa carta es falsa, no sé de dónde sacaron eso”, aseguró la dirigente cruceña.