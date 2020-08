Presidenta Áñez acusa al MAS de aprobar una ley para el ‘Bono contra hambre’ sin fuente de financiamiento

La presidenta Jeanine Áñez dijo que al Gobierno no le importa «cómo se llame el bono, pero lo que no deben hacer es aprobar una ley con un ‘Bono contra el hambre’ que no tiene una fuente de financiamiento», en alusión a la actitud del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa.

«Eso es jugar con la esperanza de la gente que está esperando un nuevo bono, sabemos que no resolverá su vida, pero los va a ayudar», enfatizó en el acto de entrega de equipamiento médico al hospital materno infantil de Riberalta.

Áñez volvió a apelar a la bancada del MAS para que apruebe los créditos internacionales que garantizarán el pago de un nuevo bono.

Destacó la creación de 7.500 puestos de trabajo en salud a propósito dela pandemia y a pesar de las limitaciones económicas del Estado.