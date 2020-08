Presidenta Áñez presume que el entorno de Evo Morales encubrió los presuntos hechos de pedofilia

Fuente: ABI

La presidenta Jeanine Áñez afirmó este lunes que «seguramente» el entorno del expresidente Evo Morales tenía conocimiento sobre los presuntos hechos de pedofilia que habría cometido y que pese a ello optó por encubrir los delitos.

«Condenamos y rechazamos todas las atrocidades que ahora salen a la luz pública y seguramente el entorno cercano tenía conocimiento, pero pecaron de encubridores y ese tipo de delitos no se pueden socapar», manifestó la Jefa de Estado, durante el acto del inicio de una obra en El Torno, Santa Cruz.

Hasta el momento, Morales tiene dos denuncias oficiales en su contra por presunto estupro. La primera fue planteada por el Ministerio de Justicia, el 20 de agosto, tras la difusión de una serie de imágenes junto a una muchacha que ahora tiene 19 años, pero se presume que mantienen un vínculo desde que ella tenía 14 años.

La segunda denuncia se dio a conocer el 24 de agosto, cuando el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, reveló otro supuesto abuso por parte del exmandatario a una adolescente, con la agravante de que habría nacido una bebé.

Además, Áñez remarcó que lo más «vergonzoso y reprochable» es que algunas personas «traten de justificar semejantes hechos perversos, canallas y delictivos».

Agregó que las acusaciones de pedofilia, que generaron indignación, son actos imperdonables, que avergüenzan a todo el país en el ámbito internacional.

«No podemos ni perdonar ni olvidar, porque nuestras hijas son el mayor tesoro y tenemos que cuidarlas. Yo me pregunto, ¿acaso queremos para Bolivia que se normalice el abuso contra nuestras niñas? Eso no puede seguir así, nosotros nos criamos con muchos valores, Bolivia es un país lleno de valores, por lo tanto, estos actos delictivos, no lo podemos olvidar ni perdonar», aseveró.

Asimismo, la autoridad asumió el compromiso público, como mandataria y madre de familia, de no permitir que los presuntos delitos de Morales queden en la impunidad.