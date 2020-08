Presidenta Áñez promulga la ley de elecciones en Bolivia

La primera mandataria, Jeanine Áñez, dijo que se está impulsando la «segunda pacificación».

eju.tv



La presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley de elecciones que establece como fecha máxima el 18 de octubre. El acto se realizó en el Palacio de Gobierno con la presencia de varios organismos internacionales y la Iglesia católica.

«Estamos reunidos para impulsar la pacificación del país y concuerdo que es la segunda pacificación», dijo en el inicio de su discurso.

«Estamos construyendo la segunda pacificación, lo hacemos con amor al prójimo, lo hacemos convencidos de que es posible una Bolivia democrática. Por todo ello promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre de 2020 como la fecha de las elecciones generales», enfatizó Áñez.

«Los bolivianos preferimos el diálogo al conflicto (…) Por eso el pasado domingo pedí el diálogo que muchos criticaron y al que muchos no asistieron, pero que mostró la voluntad de mi Gobierno por entendernos y por construir entre todos los democracia boliviana», expresó.

«Significa que los bolivianos queremos la vida antes que la guerra, por eso queremos que pase el oxígeno. Por eso no pedimos a las fuerzas del orden del país que intervengan los bloqueos, por eso tuvimos paciencia y buena voluntad para que los llamados a la ‘guerra civil’ quedaran solo en gritos al vacío y demostrar que los bolivianos tenemos metas comunes: la salud y la economía», enfatizó la primera mandataria.

«Mientras unos bloqueaban y otros miraban de palco, el Gobierno insistía en que se libere en la Asamblea el dinero (de los créditos internacionales), me alegra que la Asamblea haya creado un nuevo bono, pero me entristece que no libere el dinero para ese bono ni para el Bono Salud que hemos propuesto. Insisto, liberen el dinero», le reclamó a la Asamblea Legislativa.