Privados condicionan cupos y pedirán certificado de no deudor

Sociedad

sábado, 8 de agosto de 2020 · 01:06

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Colegios privados controlarán pagos de pensiones con un certificado de no deudor y algunos ya condicionan cupos para 2021 con la anotación a los cursos complementarios bajo el argumento de que darán continuidad al plan curricular y que dichas clases serán certificadas. Padres denuncian que esos cursos no están regulados y exigen al Gobierno una intervención.

“No puede ser. Lo último que emitió la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) es que ahora los padres debemos contar con un certificado de no deudor para inscribir a nuestros hijos”, indicó el representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Santa Cruz Marco Antonio Suárez.

La declaración del representante de los padres fue realizada luego de conocer el instructivo 28-07-20 de la Andecop filial Santa Cruz firmado por María René Canedo, presidenta de la institución. El comunicado -al cual tuvo acceso Página Siete- indica que los afiliados deberán usar de forma rutinaria el “certificado de no deudor”.

Este documento será extendido por el colegio de origen al padre de familia que pague las pensiones y busque inscribir a sus hijos a otro establecimiento privado. El progenitor deberá presentar este certificado al nuevo centro y así podrá conseguir el traspaso del estudiante.

De acuerdo con el documento, los colegios sí extenderán la libreta y otros documentos porque no pueden retenerlos, pero no el certificado de no deudor. Los establecimientos privados, donde los padres soliciten la inscripción, deberán exigir el certificado. “Como medida de protección a sus intereses”, añade.

Suárez explicó que la decisión de Andecop no es regional sino nacional. Este medio intentó comunicarse con la presidenta de la organización a nivel nacional Isabel Zotes, pero no tuvo éxito alguno.

La representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia filial La Paz Grusenka Romero aseguró que los colegios privados “no pueden cobrar por cursos que no fueron legales”. Aclaró que la educación virtual se avaló el 6 de junio y un mes después se clausuró la gestión y por lo tanto, el contrato que se hizo con el colegio fue por cursos presenciales, es decir que a partir del 12 de marzo, además de abril, mayo y junio. “No se debe cancelar”, indicó.

Varios colegios privados condicionan también la inscripción de 2021 a través de la entrega de certificaciones de los cursos complementarios. “La comunidad educativa ( ) nos sentimos en la necesidad de dar continuidad a nuestro plan estratégico que posibilite garantizar aprendizajes, para poder enfrentar la gestión 2021 de mejor manera, estableciendo como criterio central el acompañamiento pedagógico, emocional y espiritual hacia nuestros estudiantes”, indica un comunicado de un establecimiento educativo del centro paceño que fue divulgado en redes sociales.

Mediante el comunicado, este colegio privado hace referencia que a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo virtual se procederá a la entrega de los boletines correspondientes a los trimestres y una certificación a fin de año. Así propone la firma de un nuevo contrato con el 16% de descuento de las pensiones. La firma del documento debía hacerse en 24 horas. Aunque las autoridades de la unidad educativa aún persuaden a los padres para que los niños sean inscritos.

“No es posible que ahora nos condicionen la inscripción del siguiente año”, reclamó una madre de familia. Como ella, muchos padres de familia ahora se encuentran en esa encrucijada. Inscribir a sus niños o aceptar la clausura de la gestión escolar que determinó el Gobierno a través de la Resolución Ministerial (RM) 0050/2020.

Esta norma indica que esta disposición regirá para el subsistema de educación regular, es decir los niveles inicial, primaria y secundaria de colegios fiscales, de convenio y privados con la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior.

Tras esa determinación, Suárez dijo que los colegios privados comenzaron a enviar comunicados indicando que se cerraron las labores escolares, pero “que con el fin de continuar con el avance, se les condiciona a que pasen los cursos complementarios y que estos serán certificados, documento que será requisito para la inscripción 2021”.

Papás denuncian amenazas