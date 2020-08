¿Qué pasó con la aprobación de protocolos de Palmaflor?

Campeones

miércoles, 26 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Vinto Palmaflor fue uno de los primeros equipos de la División Profesional en presentar sus protocolos de bioseguridad a las instancias respectivas. No obstante, es a la fecha junto a San José, Nacional Potosí, Always Ready y Nacional Potosí uno de los elencos que aún no tiene la aprobación.

No obstante, por el paso del tiempo, en Las Fieras de Palmaflor se busca ganar “tiempo al tiempo” y todo el operativo regreso a las canchas se delínea, solo faltan la respectiva autorización para ejecutarlo.

“El club Mcepal Vinto Palmaflor está a la espera de la aprobación del protocolo de la cancha 6. En caso de no aprobarse, el plan B es el complejo de Villa Esperanza. Además, se empezará a hablar con los jugadores extranjeros para que tomen precaución para su regreso”, comentó ayer Carlos Durán, delegado del club.

Mientras ese proceso de aprobación de los protocolos de la cancha 6 siga su curso, la dirigencia se reunió para tomar las determinaciones que agilicen el regreso a las canchas y reanudar entrenamientos, luego de más de cinco meses de su última práctica (17 de marzo).

La respuesta debe llegar del Estado, siendo que los ministerios de Salud y Educación son los facultados en emitir un comunicado biministerial para dar luz verde a los protocolos.

Antes, la Sociedad Boliviana de Medicina Deportiva debe ser el ente que revise y apruebe los mencionados protocolos. “Estamos a la espera de una respuesta (sobre los protocolos), pero sino veremos un plan ‘B’. La fecha de reinicio está aún en análisis hasta la siguiente semana”, acotó Durán.

Bajo esa situación, ahora en Palmaflor se toma precaución con los futbolistas extranjeros que viajaron a sus países y deben volver para hacer cuarentena.