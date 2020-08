Quiroga: «La FBF se equivocó, Sports Tv Rights ofreció más»

Campeones

miércoles, 12 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Para José Quiroga, dueño de Sports Tv Rights, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) “se equivocó” al informar ayer que GolTv fue la firma que más dinero ofreció para adjudicarse los derechos de televisión de la División Profesional. “Nosotros ofertamos más dinero”, aclaró.

El lunes, luego de la apertura de sobres de la licitación convocada, la FBF comunicó que la oferta de GolTv es de “49.979.276 dólares (revenue share). Esta última empresa propone una modalidad asociativa, resultante de determinar el 70% de los ingresos por la comercialización en plaza de los derechos adquiridos que “no deben ser menores a 45 millones de dólares”.

“Es un error de la FBF porque leyeron apresuradamente la carta de la oferta y no leyeron la letra chica. Es un error la publicación de la federación, con los montos que ofrece GolTv”, protestó Quiroga.

El empresario analizó la documentación. “Leí la carta de la oferta de la empresa GolTv y es una carta en la que en el último párrafo indica que se debe descontar los costos del VAR, lo dice clarito; o sea que es una oferta de 45 millones, menos 4,9 millones, que son los gastos del VAR. Se debe interpretar bien los valores de la propuesta para que no haya una mala interpretación”, apuntó.

Página Siete se contactó el lunes con Osvaldo Giménez, uno de los representantes de GolTv, quien precisó que “son 49.979.276 dólares, incluido el VAR. Por los derechos de Tv son 45 millones y por el VAR son 4.979.000 dólares”.

Quiroga replicó: “Cambiaron su oferta porque abrieron los sobres y porque saben que han perdido”.

Según el líder de Sports Tv Rights, su compañía ofrece “41 millones más 5.000.530. Nosotros no tenemos, no vimos porque la federación no nos dio nada, la hoja excel donde se presenta la propuesta, que es donde se detallan los importes y se detalla hasta la forma de pago. Yo creo que en eso la federación debe analizar no sólo el aspecto económico”.

El último párrafo

“La federación se apuró en leer y no interpretar la propuesta en sí. En el último párrafo de la propuesta de GolTv dice que son 45 millones menos el descuento del VAR que son 4,9 millones de dólares”, insistió Quiroga al referirse a que en la última parte del documento de la firma uruguaya se lee: “Asimismo, nos comprometemos a realizar un pago del 15% (quince por ciento) del monto mínimo ofrecido y asegurado, deduciendo los costos de implementación, capacitación y funcionamiento del VAR, de la siguiente manera: el 10% (diez por ciento) a la firma del contrato de cesión y el 5% (cinco por ciento) antes del 15 de enero de 2021”.

“No haremos uso de derecho preferente”