Reglamento de ley que difiere créditos aplicará filtros; no todos podrán beneficiarse

El Gobierno alista una reglamentación que permita “diferenciar” a las personas que más necesitan de este beneficio, con aquellas que estén en condiciones de cumplir las obligaciones.

El objetivo es “identificar algunos sectores que están en la posibilidad de pagar y que no han dejado de trabajar”, según adelantó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

La autoridad, aclaró, sin embargo, que “la gran mayoría de los bolivianos” necesita que se difieran los plazos para el pago de créditos.

Sin bien no dio detalles sobre la reglamentación, Núñez adelantó que inicialmente no se habla de una diferenciación entre asalariados y no asalariados, pero adelantó que “las empresas grandes que no dejaron de trabajar no pueden estar en la misma bolsa”.

La presidenta Jeanine Áñez promulgó ayer la ley que plantea un nuevo diferimiento del pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de este año.

El anuncio se dio en medio de presión de diferentes sectores, que anunciaron bloqueos de carreteras, y la advertencia del Senado con promulgar la ley si ella no lo hacía.

“He promulgado esta noche la ley de diferimiento de pagos de los créditos. Es una ley que favorece a las familias ofreciendo un alivio económico en la pandemia. Juntos vamos a salir adelante”, publicó la mandataria en su cuenta de Twitter.