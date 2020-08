Resistencia Cochala: ‘Si atacan a las ciudades y generan confrontación, ahí nos van a tener’

Uno de los líderes de Resistencia Cochala repudió la actitud de los candidatos de los partidos políticos y advirtió que si ellos no pueden solucionar los conflictos, la ciudadanía saldrá a defenderse.

eju.tv



Frecuencia Urbana

«Estamos listos para cualquier intervención que tengamos que hacer (…) Nos hemos sentido indignados porque la COB y los candidatos que están buscando gobernar el país, no lo quieren proteger, no les interesa la salud de los bolivianos, no se trata de tirar la piedra y esconder la mano, nos están matando, están cometiendo saqueos», lamentó uno de los líderes de la Resistencia Cochala, Yassir Molina, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Hay autoridades que no están cumpliendo como el alcalde de Cochabamba, la gobernadora, la alcaldesa de Vinto que están financiando o solventado a estos grupos movilizados», denunció al lamentar que los bloqueadores usen miguelitos y porten armas de fuego.

Aseguró que no tienen filiación política y repudió la actitud de los diferentes candidatos. «No quieren cuidar un país al que quieren gobernar, es una burla, después nos van a estar tildando de delincuentes, nos han llamado pandilleros lo cual no es realidad. Si ellos no pueden sentarse a pacificar el país entonces la ciudadanía, la juventud nos tendremos que levantar para despejar las vías , no vamos a permitir que nos maten por un capricho político», sentenció.

Según Yassir, Resistencia Cochala está presente en los diferentes departamentos del país a través de plataformas y otras agrupaciones juveniles.