Robert Blanco: “Recibiremos nuevas ofertas por los derechos de TV”

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz falló hace unos a favor de Robert Blanco, quien presentó un amparo para ser reconocido como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Al mismo tiempo el amparo dejó sin efecto todas las decisiones tomadas por los directivos de la FBF a partir del 23 de julio entre ellas la licitación de los derechos de TV del fútbol boliviano, en ese sentido Blanco dijo a DIEZ que se recibirán nuevas ofertas y es optimista que se mejorarán los ingresos económicos.

“Vamos a escuchar las ofertas que se presenten y serán los clubes los que definirán qué empresa se queda con los derechos de TV, incluso se puede analizar la propuesta que hizo en su momento Marcelo Claure”, dijo Blanco.

Recordemos que la empresa Sports TV Rights, que actualmente tiene los derechos de TV, había vuelto a ganar en la licitación hace pocos días al ofertar 46,5 millones de dólares por los próximos cuatro años del fútbol nacional (2021-2024).

Sin embargo, el jueves, el comité ejecutivo de la FBF a la cabeza de Marcos Rodríguez, que también se considera presidente federativo, decidió destituir provisionalmente a Robert Blanco como miembro de dicho comité y además anunció que se le iniciará un proceso deportivo por haber acudido a la justicia constitucional.

El documento fue firmado por Marcos Rodríguez (firmó como vicepresidente División Aficionados), Antonio Decormis (director División Profesional), Jaime Cornejo (director División Profesional), Rolando Aramayo (director División Aficionados) y Lily Rocabado (directora División Aficionados).

Blanco dijo que esa destitución no tiene validez. “Yo vengo cumpliendo mi trabajo como presidente de la FBF. Ya estuve en Cochabamba viendo varios temas administrativos, estuve con la selección nacional que se prepara en Santa Cruz y este lunes iré a La Paz para continuar con mi trabajo. Ese documento en el que supuestamente me destituyen no tiene validez, incluso Marcos Rodríguez firma como vicepresidente, lo que significa que reconoce que yo soy el presidente de la FBF”, expresó Blanco.

El dirigente cruceño dijo que tiene mucho trabajo por hacer y entre esas cosas está el llamar a un congreso para realizar elecciones de la FBF, lo cual espera que no pase de fin de año.

“En este momento las asociaciones no tienen sus estatutos en orden, algunos están en revisión y tienen que actualizarlos, así no se puede llamar a elecciones. Una vez que concluyan con ese trámite podremos convocar a un congreso y espero que sea antes de fin de año”, concluyó.