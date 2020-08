Rodríguez denunciará a Blanco ante la Conmebol y la FBF sumará otro escándalo

Campeones

miércoles, 19 de agosto de 2020 · 03:30

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Para Marco Rodríguez, recurrir a un amparo constitucional es “acudir a la justicia ordinaria”, por lo que adelantó ayer que denunciará a Robert Blanco ante la Conmebol. El pandino reaccionó así luego de que un tribunal de Santa Cruz determinó que Blanco debe ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Tenemos que denunciar, pues no podemos ser cómplices de algo irregular”, advirtió Rodríguez, quien identificó que “está normado por FIFA, por Conmebol y por todos los países del mundo, que no se puede acudir a la justicia ordinaria”.

Rodríguez criticó a Blanco. “Acudir, un dirigente a la justicia ordinaria va perjudicar a todo el fútbol boliviano. Si mañana un club presenta un amparo y cualquier sala constitucional te da el amparo para que un equipo de segunda suba a primera, vas a tener que cumplir porque es un mandato legal. Hay que ver cómo y por qué lo hace, si nosotros tenemos un estatuto que nos rige”, argumentó. Un día antes, el directivo fue beneficiado por un fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz, tras el amparo constitucional de la FBF contra el Banco Mercantil Santa Cruz.

“Aurita no te puedo decir esto va a pasar o lo otro, porque no sé lo que va a pasar. Cuando yo tenga esta acta, ten la seguridad que nosotros vamos a actuar bajo norma porque no estamos para hacer maldad a nadie. Queremos hacer lo mejor para el fútbol. Si siguen peleando contra nosotros, nosotros seguiremos defendiéndonos. Si hay que atacar con argumentos, vamos a atacar”, advirtió Rodríguez.