Rodríguez dice que Conmebol lo reconoce y que Dorado ocupa el cargo de Téllez

Campeones

miércoles, 5 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Conmebol me pasó el link para asistir a la reunión de presidentes (mañana)”, aseguró Marco Rodríguez para resaltar que fue reconocido como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el máximo ente del balompié sudamericano. El dirigente pandino también informó que Omar Dorado ocupará el cargo de Freddy Téllez.

“El reconocimiento me da el Estatuto de la federación y Conmebol me da por el hecho de que yo sea parte del consejo de la Conmebol. Ya me pasaron el link. Ya me sentía presidente desde que el momento en que el comité ejecutivo procedió a hacer todo lo que dice el Estatuto”, explicó Rodríguez, entrevistado por Jaime Vega, en Santa Cruz.

Rodríguez resaltó que Dorado aceptó asumir, “temporalmente”, el cargo de director general ejecutivo de la federación, que hasta junio de este año ocupaba Téllez.

Sobre el conflicto con seis clubes de la División Profesional que no lo reconocen como titular, Rodríguez resaltó que “en algún momento vamos a tener que hablar. No vamos a cerrar las puertas absolutamente a nadie”.