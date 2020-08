Samuel Doria Medina: “El impuesto a la propiedad causaría más crisis”

El candidato a la vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, afirmó que el “impuesto a la propiedad propuesto por el candidato del MAS, Luis Arce, causaría la profundización de la crisis económica que ha estallado en el país por la pandemia”.

La razón está, según Doria Medina, en que “todo aumento de impuestos tiende a disminuir la inversión; además, un impuesto a los bienes y a los ahorros llevará a la gente a retirar su dinero del mercado financiero y a postergar cualquier decisión de compra que estuviera pensando hacer. Esto generaría más recesión”.

El candidato Luis Arce declaró al periódico británico Financial Times que piensa financiar su programa de gobierno con un “impuesto a la riqueza”, con el que quiere recaudar 400 millones de dólares cada año.

Esté impuesto se cobrará a todos los que tengan bienes como casas, departamentos, DPF bancarios y ahorros. Aunque Arce todavía no ha aclarado cuál sería la cuota de este nuevo impuesto, la idea ya ha causado nervios en los bolivianos que forman parte de la clase media “También es una idea peligrosa para las clases pobres –aclaró Samuel–, porque subir impuestos dificulta la marcha de la economía, es decir, esta medida pondría otro obstáculo a un camión que ya va muy cargado por la pandemia y la crisis económica”.

No es normal que en una campaña electoral se presenten propuestas para subir impuestos, que siempre son impopulares. ¿Por qué entonces lo hizo Arce, que cuando era ministro de Economía del gobierno de Evo Morales se había cuidado mucho de hacer cualquier modificación impositiva? Según Doria Medina, esto se debe a causas ideológicas y a un cálculo electoral fallido.

“Saben que no van a tener ni el 1% de los votos de las clases medias, así que procuran consolidar su voto en los sectores más pobres, pero es un mal cálculo”, explicó. “Arce no ha pensado que la propiedad está muy difundida en Bolivia y que la mayoría de la población está en contra de los impuestos, aunque no tengan la obligación de pagarlos. La gente siente que lo que aporta ya es mucho, y eso se debe a que durante 14 años las recaudaciones han sido usadas para alimentar a una burocracia de crecimiento infinito y para despilfarrar los recursos en obras faraónicas y que solo se justificaban por razones políticas”, señaló.

Para Samuel, la visión del MAS se ha tornado anticuada e inaceptable. “Seguir desplumando a los ciudadanos que trabajan y ahorran para engordar a los burócratas del Estado es un absurdo. El tiempo en el que el modelo estatista de Luis Arce estaba de moda ha acabado. Para enfrentar a la crisis, necesitamos ideas que potencien a los emprendedores y al empleo, no más impuestos”, concluyó el candidato.