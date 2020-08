Samuel Doria Medina: “Vivimos horas determinantes para salvar la democracia”

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, cree que el país está viviendo las horas más críticas de la brevísima historia de la democracia reconquistada en noviembre de 2019.

De lo que ocurra en estos días dependerá si la transición se consolida o retrocede una vez más hacia el autoritarismo.

“Es fundamental que el gobierno de la presidenta Jeanine Añez recupere el control del territorio y garantice que la provisión de oxígeno a los enfermos y de alimentos a todos los habitantes de las ciudades. Lo importante y difícil de hacerlo es que debe lograrlo con un uso mesurado y proporcional de la fuerza, sin derramamiento de sangre, empleando la ley y sin dar pretextos al Movimiento al Socialismo (MAS) para que siga convulsionando al país”, dijo. “Si tiene éxito, habremos consolidado el proceso comenzado en noviembre y el gran perdedor será el MAS”, complementó.

Doria Medina confía en la palabra del ministro de Defensa, Fernando López, quien aseguró que la caravana de cisternas con oxígeno medicinal que saldrá de Santa Cruz hacia La Paz busca “llevar vida”, ya que el Estado no puede dejar morir a ningún boliviano. “Lo lógico sería que, en el camino, nadie se interponga a este convoy y entonces este llegue sin novedad a La Paz. El MAS debe probar en los hechos sus afirmaciones de que no pretende impedir el transporte de oxígeno a los hospitales, de que no está interesado en hacer que más gente muera. La prueba es sencilla: debe levantar los bloqueos para que pase el convoy de oxígeno organizado por el Ministerio de Defensa”, señaló. Añadió que espera que los militares y policías se porten con “el máximo profesionalismo”, y se atengan estrictamente a las normas establecidas para circunstancias críticas como esta.

Para Samuel, otra tarea fundamental en este momento es acordar una fecha de elecciones que sea definitiva, de modo que las susceptibilidades de los actores políticos acaben. En la reunión propiciada por la presidenta Añez el pasado domingo, el candidato vicepresidencial de Juntos propuso que todos los partidos dijeran qué fecha preferían, a fin de lograr un cierto consenso que le quitará cualquier pretexto a los bloqueadores de caminos. Explicó que Juntos respaldaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral de organizar las elecciones para el 18 de octubre. “La pandemia no habrá acabado entonces, pero es probable que no lo hará tampoco después, y no podemos postergar este asunto para el próximo año. Los que confiamos en una salida democrática debemos tratar de que las elecciones ocurran en 2020”, explicó.

Doria Medina criticó que el Tribunal Electoral no haya resuelto aún si el MAS estará en las elecciones o no. “Esta dilación ha generado un espacio para que el MAS realice los bloqueos. Aunque formalmente los masistas apuntan a adelantar la fecha de las elecciones, en el fondo están haciendo una demostración de fuerza para presionar por su personería. Es una lástima que las autoridades electorales hayan caído en este juego”, concluyó.