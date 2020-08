Santa Cruz registra 133 nuevos casos de coronavirus, 21 decesos y 563 recuperados

Gobernación de Santa Cruz

Marcelo Ríos, director del Sedes, brinda el reporte actualizado de casos positivos de coronavirus en el departamento.

La autoridad de salud, informó que este 9 de agosto se reportó 133 nuevos casos de coronavirus, haciendo un total de 37.057 en todo el territorio de Santa Cruz.

También se registró el lamentable fallecimiento 21 pacientes, ciudadanos que no lograron vencer la enfermedad, sin embargo 563 son los casos recuperados, situación que alienta al sistema de salud a seguir adelante.

Ríos dejó en claro que el reporte no es total, ya que los laboratorios privados no abrieron el día domingo, por tanto no enviaron sus informes. Ademas volvió a lamentar los hechos de violencia y los bloqueos, señalando que todo pedido es legitimo, pero nada debe estar por encima de la salud y la vida de las personas.