Scolari: “Me gustaría dirigir a Boca”

Luis Felipe Scolari admitió que le encantaría ser entrenador de Boca Juniors, club al que estuvo a punto de dirigir hace algunos meses. “Fui candidato a dirigir a Boca si ganaba José Beraldi en las últimas elecciones presidenciales. Tenía todo acordado con Gabriel Batistuta”, comentó el DT.

“Sí, me gustaría dirigir a Boca. Igual, contrataron a otro gran entrenador como Miguel Ángel Russo, que tiene experiencia y es un buen técnico en todo. Boca es un equipo que se hace fuerte en la Libertadores y más de local”, relató Scolari en una entrevista exclusiva con Infobae.

El experimentado técnico brasileño describió lo que siente al llegar a la Bombonera cada vez que le toca enfrentar al Xeneize: “Mete presión, pero miedo no porque ya tenemos muchos años de vida, de experiencia y de partidos. Dirigir en La Bombonera es muy lindo e increíble. Ahora, enfrentar a Boca motivado dentro de ella es muy difícil y casi imposible ganarle. Tengo un recuerdo triste, porque empatamos en Buenos Aires y después jugamos en casa. Terminamos 0-0. Tuvimos buenas ocasiones y no pudimos convertir. Fuimos a los penales y Boca tuvo más calidad en pelota parada”.

Sobre aquel cruce, Felipao hizo una aclaración: “Nosotros no nos sentíamos campeones. Eso fue una mala interpretación de los medios. Quise decir ´campeones morales´ por el hecho de llegar a una final. Pero ese Boca jugaba muy bien, con mediocampistas y delanteros de gran calidad. En San Pablo mostraron solidez defensiva para evitar el contraataque. Era un equipo muy parecido al de 1999, pero con niveles muy altos como el de Juan Román Riquelme, que era muy bueno. Inteligente, pateaba bien la pelota. Jugaba con cabeza erguida, muy buen futbolista. Difícil de jugar contra él”.

“También se contactó conmigo en algún momento San Lorenzo de Almagro. El fútbol argentino me gusta mucho porque cuando fui me trataron muy bien los hinchas. Me gustaría dirigir en la Argentina porque es un fútbol diferente, al que yo siempre admiré. Además, siempre voy de vacaciones allí con mi mujer”, detalló Scolari, que dejó un claro guiño para que en el futuro algún equipo albiceleste lo contacte.