Sedes La Paz: Baja internación en casos leves y se mantiene en críticos

Fuente: Página Siete

Verónica Zapana / La Paz

De acuerdo con un registro del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, desde hace una semana se redujo la internación de pacientes leves en los hospitales que atienden casos Covid-19, pero aún se mantiene la demanda en casos moderados y críticos.

“Parece que desde la semana 33 a la 34, en la que estamos en la actualidad, hemos bajado un porcentaje en la cantidad de pacientes que buscan atención médica. Y eso nos está aliviando mucho”, informó el director del Sedes Ramiro Narváez, en una entrevista con Página Siete.

Narváez dijo que esta reducción se visibilizó más en el caso de la atención a pacientes leves. ¿Por qué ocurre esta situación? La autoridad departamental respondió: “Ellos están controlando la enfermedad en sus domicilios”.

Según el director del Sedes, respecto a los pacientes que requieren atención en terapia moderada o terapia intensiva, “existe aún sobredemanda”. Y así es. María relató que desde la semana pasada busca una cama en terapia intensiva en la Caja Nacional de Salud (CNS) para su papá, pero recibió una negativa para ingresar por parte de la institución porque “no hay espacio”.

“Mi papá es maestro y está asegurado a la CNS, pero lamentablemente no puede ingresar porque no hay camas. Dicen que son muchos pacientes los que están en lista de espera”, indicó la joven. Agregó que lastimosamente los médicos sólo le indicaron eso y ahora su familia no sabe dónde acudir.

De acuerdo con los galenos del Hospital Obrero 30, ubicado en la zona Santiago Segundo, las camas de terapia intensiva en este establecimiento están llenas. “Ni bien sale un paciente, inmediatamente ingresa otro, a cama caliente”, dijeron.

En similar situación se encuentra el Hospital del Norte, ubicado en la ciudad de El Alto. Su director José Huayta aseguró que el nosocomio tiene “una alta y continua demanda” para la internación en terapia intensiva de pacientes que no tienen seguro de salud.

Huayta explicó que en ese nosocomio existe una lista de espera de pacientes que buscan una cama en esa sala, aunque no detalló cuántos hay en espera. Sostuvo que “los demás servicios también están llenos”. “No ha bajado el número de casos aún, pero pienso que ya sucederá”, dijo.

En la Caja Petrolera de Salud (CPS), la situación es similar. Según el secretario general de médicos de la institución Óscar Oliden, en el nosocomio se redujo la fila de asegurados que acuden en busca de una baja médica.

“Antes -cuando comenzó el incremento de casos por la enfermedad- muchos venían y armaban fila para tener su baja médica, por eso se miraban afuera grandes y largas filas. Por eso la gente que acudía se alarmaba al ver la hilera de personas, pero hay que aclarar que no todos se internaban, la mayoría sólo buscaba baja médica”, sostuvo.

Para solucionar este problema, la CPS amplió la atención y logró que un médico de emergencias, el de piso o el epidemiólogo, otorguen las bajas.

Oliden indicó que “aunque se haya registrado esa baja, eso no significa que la cantidad de pacientes para la internación se haya reducido”.

Las camas para pacientes sin muchas dificultades están casi llenas. “Pero no porque todos sean leves, sino que hay algunos que están en espera para ingresar a terapia intensiva”, dijo.

Explicó que antes tenían 97 internados, ahora tienen alrededor de 80. “No hay que olvidar que si un paciente de terapia intensiva sale o fallece, inmediatamente se interna otro”. “Estamos ocupando camas calientes”, dijo y detalló que por cada cama de terapia intensiva hay “entre cinco a seis pacientes en espera”.

Para el director del Sedes, “la capacidad de terapia intensiva en La Paz es baja”, por lo que se debe habilitar algunos espacios como el Hospital del Sur de El Alto. “Esperemos que esta semana se habilite”, agregó la autoridad departamental.

