Senado aprueba ley para continuidad de la educación virtual, el Bono Juancito y canastas alimenticias

El Senado aprobó la noche de hoy el proyecto de ley para la continuidad de la educación virtual, el pago del Bono Juancito Pinto y la entrega de las canastas alimenticias.

Preliminarmente, se conoce que el proyecto de ley también incluye las clases con «tecnología comunicacional», lo que implica la «enseñanza por televisión y radio para colegios fiscales, particulares, de convenio y universidades».

«Consideramos que no es lo más óptimo porque no vamos a llegar a las zonas rurales, porque no hay condiciones. No sé cómo darán clases de matemáticas, física y química por radio. No sé cómo lo harán», dijo una parlamentaria que se opuso al proyecto de ley.

La senadora dijo que con este proyecto de ley el MAS sólo está creando mayor caos jurídico en el tema educativo, toda vez que en este momento existe la Resolución ministerial del Ministerio de Educación, la resolución del tribunal de justicia de La Paz y ahora la ley para continuidad de la educación virtual.