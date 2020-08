Sernap: En las áreas protegidas nacionales no se permite la extracción y comercialización de plantas

Sernap

Ante el incremento de la venta de plantas medicinales: Matico, Wira Wira y Quina, a las que se les atribuyen propiedades paliativas a enfermedades respiratorias. En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), mediante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), informa que en las Áreas Protegidas Nacionales no está permitida la colecta de ningún tipo de plantas. Y mucho menos la comercialización de las mismas. Para realizar la colecta de estas plantas, se debe contar con la autorización de la dirección del Área Protegida.

En caso de no contar con la autorización correspondiente se procederá de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de Áreas Protegidas, con la debida sanción al caso.

Sin embargo, en el caso de que se obtenga la autorización para llevar a cabo estas colectas se debe seguir meticulosamente y estrictamente las siguientes recomendaciones.

Las buenas prácticas, para una colecta no agresiva y sostenible son:

✓ Se deben realizar cortes cuidadosos sin dañar las raíces, la parte basal de la planta. No dañar las yemas de rebrote, evitar daño en la corteza.

✓ Se debe utilizar tijeras de poda bien afiladas, evitar el desgarro en la planta.

✓ Está prohibida la colecta de plantas sin el material de colecta necesario, y en buenas condiciones de uso.

✓ Las colectas de las plantas medicinales, debe ser mínima, extrayendo como máximo 10% del follaje de cada individuo. La colecta para su comercialización está absolutamente prohibida.

✓ Con el fin de preservar las propiedades de las plantas medicinales y no repetir las colectas, éstas no se deben realizar en épocas lluviosa.

✓ Si las plantas tienen hábito rastrero, o parte de sus ramas tendidas, se debe cortar las ramas erguidas. Se debe dejar como mínimo mas de tres nudos que estén en contacto con el suelo.

✓ Se recomienda sacudir los ramos extraídos, para provocar la caída de las semillas que hayan madurado.

✓ Queda terminantemente prohibido la extracción completa de plantas