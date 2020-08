Sexting: mitos y verdades del sexo y los dispositivos electrónicos

Usos actuales. No es una práctica reciente, pero con el avance de la tecnología y de nuevas aplicaciones, a los textos se le han agregado imágenes y videos.

Ricardo David Herrera Farell

Sexting es la palabra en inglés con la que se define el enviar contenidos eróticos a otra persona a través de un dispositivo electrónico como un teléfono inteligente, tableta o computadora y, si bien en sus inicios definía solo al envío de mensajes escritos, en la actualidad involucra a cualquier tipo de formato mediático, como fotos, videos, audios, GIFT y otros.

El término, que proviene de la combinación de las palabras en inglés ‘sex’ (sexo) y ‘testing’ (mensajes de textos), no es nuevo; empezó a popularizarse con la aparición del WhatsApp, “pero la cuarentena, que redujo el contacto directo, especialmente entre los jóvenes solteros, ha obligado a que utilicen este tipo de recurso tecnológico para calmar un poco toda esta sed de socializar y sentirse deseados.

En esta época también muchas parejas han tenido que recurrir al sexting acelerando su proceso de lenguaje sexual, porque no han tenido otra manera de estar juntos”, explica la sicóloga y terapeuta sexual Teresa Méndez.

Depende de cómo se lo use

Existen incontables maneras de realizar esta práctica, pero es bueno aclarar que el sexting se debe dar en el seno de una relación entre dos o más personas, de forma libre y consentida. Es decir, cuando una persona decide enviar contenido íntimo a otra, nunca debe hacerlo porque se sienta presionada, sino porque desea hacerlo.

En este acuerdo, que debe ser dentro de una relación madura, todo lo que se intercambia no debe ser utilizado con otros fines y solo para uso de los que participan en ella, explica el sicólogo español Alberto Alamo, máster en Sexología y autor de textos de divulgación referidos a la sexualidad humana.

Sin embargo, el sexting no deja de estar en el centro de muchas polémicas y es considerada hasta una práctica peligrosa. En algunos países está penado por ley cuando, fuera de las personas involucradas, se difunde material íntimo y en especial se advierte de no realizarlo cuando involucra a adolescentes, lo que ha generado una serie de mitos y estigmatización de que es una práctica mala.

“El sexting no puede ser considerado ni bueno ni malo. Todo depende de cómo se use. Puede ser ideal para parejas estables, pero que deben estar alejadas o están queriendo revivir la pasión entre ellos. Por otro lado, puede ser un arma de doble filo si no tenemos en cuenta con quién lo estamos haciendo y en qué etapa de la relación lo estamos haciendo”, advierte Méndez.

¿Es peligroso?

Los que cuestionan el sexting insisten en que es una actividad peligrosa ¿Qué hay de cierto o falso en esa aseveración? “Se torna peligroso dependiendo de con quién se lo está realizando. En el sexting quedan pruebas, pese a que se pueda tener un acuerdo previo de borrar todo lo que se está escribiendo, fotografiando o filmando, no hay la plena garantía de que la otra persona lo haga. Es una especie de contrato escrito donde se ha exhibido mucho de nuestra intimidad, algo que debería solamente centrarse en las personas que están involucradas, por eso es que muchos lo consideran peligroso”, explica la sicoterapeuta.

¿Es frío e impersonal? Otra crítica que se le hace al sexting es que, pese a ser lúdico y erótico, no deja de ser una actividad distante “Eso es un mito. Hay una capacidad que es netamente humana y que es la fantasía, la habilidad que tenemos para generar imágenes mentales, que nos activan de manera biológica todo el sistema de excitación.

En ese sentido un texto, hasta un audio donde podamos decir a la otra persona alguna expresión de tipo erótica y sexual con seguridad va a generar la reacción de excitación que generaría si estuviese a nuestro lado. Entonces, en la medida en que la pareja haya generado un lenguaje sexual que soporte este tipo de comunicación no tiene ningún problema para ser efectivo y satisfactorio”, opina Méndez .

La terapeuta también comenta que, en base a su experiencia en una ciudad como Santa Cruz, se utiliza mucho el sexting.

Muchas parejas que son estables han encontrado en el sexting una manera de revivir la pasión, cambiar los hábitos y rituales sexuales que tenían durante mucho tiempo y le han dado un giro y un condimento especial a su relación.

En otros casos, ha sido una especie de salida que han tenido muchas personas que tenían adicción a la infidelidad. “Es decir, querían estar con su pareja estable, pero no podían de alguna manera establecerse porque estaban acostumbrados a tener múltiples parejas y el sexting ha limitado esos encuentros logrando que sea una fuga energética sexual el charlar con esas personas y, nuevamente aclaro, depende del contrato y la redefinición de compromiso y fidelidad que tenga la pareja para que esto no genere culpas”, aclara la sicóloga.

De forma segura

¿Cómo se puede practicar el sexting de forma segura?

“Para empezar que sea con tu pareja estable, que se genere dentro de la pareja un sentido de confianza y respeto de alto nivel. Es muy recomendable para estimulaciones, para levantar nuevamente la llama de la pasión de parejas que están mucho tiempo, pero no es recomendable para adolescentes o novios que recién están empezando, porque puede tornarse en un hecho de que se sientan traicionados en su confianza”, advierte Méndez.

“Sabemos que este tipo de relaciones no van a sustituir a las relaciones piel con piel, pero sí que van a contribuir a que nuestro deseo y nuestro anhelo por la otra persona se mantengan, a pesar de la distancia”, concluye Alamo.

Claves para un sexting sin problemas

Una App adecuada

Actualmente muchos usan Snapchat por los filtros, pero pocos conocen que la aplicación fue creada para hacer sexting. Con Snapchat se puede enviar fotos, videos y texto que después de unos segundos se borrarán. Por su seguridad y la de la persona con la que está compartiendo sus intimidades utilice alguna aplicación donde todo lo que intercambie pueda borrarse en un tiempo determinado.

Mejor sin cara

La idea no es que entre al mundo del sexting con desconfianza, pero ha ocurrido que fotos y videos han terminado en sitios no deseados . Por eso, es mejor que su material audiovisual sea del cuello para abajo.

No lo haga con desconocidos

Parece una recomendación obvia, pero hay personas que se entusiasman de probar suerte con desconocidos o motivados por las imágenes y textos que les envían. Recuerde que si no conoce bien a la otra persona, puede que hasta lo estén engañando.

Los emojis son sus aliados

Los emojis, así le parezcan ridículos, en algunos casos funcionan mejor que las palabras. En cuanto al sexting, son perfectos para responder a cualquier foto o video, especialmente si se queda sin palabras.

No sea cargoso

No esté bombardeando a la otra persona todo el día con sus mensajes e imágenes, no solo será inoportuno, sino también caerá pesado.