Surgen disidencias, pero el MAS apunta a blindar jefatura de Evo

Fuente: Página Siete

Pablo Peralta M. / La Paz

Con el argumento de que se trata de un tema particular y que las denuncias deben ser probadas, la alta dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta a blindar la jefatura de campaña del expresidente Evo Morales, quien está en Argentina, donde solicitó refugio.

La presidenta del Senado, Eva Copa, y el presidente de Diputados, Sergio Choque, coincidieron en que no pondrían “las manos al fuego por nadie”. Consultada sobre si Morales debe dejar la jefatura de campaña, Copa dijo que ese tema lo debe ver la dirección del MAS, no ellos. “Ese es un tema particular que lo tienen que tratar en instancias judiciales”, agregó.

No obstante, hay voces disidentes que consideran que las denuncias contra Morales por presunta comisión del delito de estupro juegan en contra de la campaña del MAS, por lo que se debe tomar una la decisión sobre esa jefatura.

“Él está en Argentina, es un poco complicado. Estando siempre en el territorio, yo creo que se pueden hacer las cosas, pero con toda la información que ha salido, yo creo que (Morales) puede perjudicar la campaña. Les sugiero que tomen algunas determinaciones desde la dirección nacional del MAS”, aseguró a Página Siete la diputada del partido azul Clery Vargas.

El diputado Remberto Calani indicó a este medio que hay voces dentro del MAS que piden cambiar a Morales, pero subrayó que se trata de posturas personales y no criterios orgánicos, que son los que mandan dentro de la estructura de ese frente electoral.

“Escuché a dirigentes de El Alto, algunos compañeros, que solicitaron ante los medios. Tenemos nosotros nuestras propias formas internas de comunicación, igual (ahí), pero responden más a criterios personales que a criterios orgánicos”, expresó Calani.

El legislador agregó: “Si un sector quiere decidir o emitir una posición a este respecto tendríamos que llamar a un ampliado a representantes y militantes de La Paz y no estamos en esa posición nosotros como La Paz”.

La diputada del MAS Lidia Patty sostuvo que ningún sector de las organizaciones que conforman el partido azul piden alejar a Morales de esa jefatura. “Ninguno está pidiendo, ninguno le está desconociendo a nuestro líder, él sigue, va a estar comandando como jefe de campaña”, manifestó.

Pastor Orcko Guzmán, diputado que representa a los cooperativistas de Potosí, rechazó las denuncias contra Morales. “Hasta el momento sigue el hermano Evo Morales como nuestro jefe de la campaña. Según referencias sé que va a haber un congreso, ahí seguramente van a definir. Mientras tanto él sigue como nuestro jefe de campaña”, aseveró.

El presidente de Diputados, Sergio Choque, afirmó: “Esta semana habrá una evaluación orgánica entre el Pacto de Unidad y el instrumento político, que son las dos instancias máximas del MAS, ellos evaluarán internamente la situación política y pública por la cual atraviesa en este momento nuestro jefe de campaña nacional. Las denuncias deben ser probadas, según la Constitución”.