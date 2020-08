Surtidores de Santa Cruz pierden entre $us 40.000 y $us 50.000 al día por bloqueos

Asosur pide a las autoridades correspondientes que garanticen la provisión y hagan cumplir las leyes. La Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos se declaró en estado de emergencia.

Mauricio David Vasquez Carvajal

El Deber

“Los que más nos preocupa como sector de abastecimiento de combustibles líquidos es poder llegar a toda la población”. Con esa expresión Susy Dorado, gerenta de Asosur (Asociación de Surtidores) resumió la preocupación que enfrenta el sector por no poder operar de forma habitual a raíz de los bloqueos de carreteras que se vienen registrando en distintos puntos del país.

Cabe recordar que este martes la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional) se declaró en estado de emergencia por el corte de las rutas.

Dorado explicó que el sector pierde entre $us 40.000 y $us 50.000 al día por no poder trabajar e indicó que son alrededor de 40 estaciones de servicio en Santa Cruz las que se encuentran afectadas.

“Los bloqueos perjudican el libre tránsito de las cisternas, que tienen que buscar alternativas para llegar a la ciudad exponiendo al producto y a las personas que lo trasladan. Hay camiones varados en Pailón, San Javier y en la zona norte” sostuvo Dorado.

