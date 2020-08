Tarija: A días de iniciar la zafra azucarera se registraron incendios en cañaverales

Fuente: Radio Fides

Bomberos de la Policía Nacional asistieron ayer un incendio registrado una comunidad del departamento de Tarija, el fuego fue provocado por productores cañeros que alistaban el periodo para la zafra azucarera.

El sargento de la región, José Centeno, informó que 300 hectáreas de tierra fueron consumidas por los incendios, así mismo lamentó la falta de equipos y de un carro bombero óptimo para apoyar los trabajos de mitigación del fuego.

“Lamentablemente el carro solo tiene la capacidad de 4 mil litros y necesitábamos de una cisterna para que nos provea de agua cuando se nos acabe, me comuniqué con personal de la Gobernación y me dijeron que no contaban con combustible”, explicó el efectivo.

Se recomendó a los zafreros comunicarse con personal de bomberos antes de iniciar los preparativos para la cosecha de caña de azúcar y coordinar acciones que eviten el descontrol de los incendios.