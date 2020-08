Téllez a Blanco: «La FBF está registrada, el trámite que en décadas nadie hizo y lo encabezó Salinas»

Campeones

lunes, 3 de agosto de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El exdirector general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Freddy Téllez, respondió ayer a Robert Blanco, vicepresidente del ente, quien en un análisis jurídico aseguró que el Estatuto federativo no fue registrado ante el Viceministerio de Autonomías.

“Como que no está registrada la #FBF. Este y muchos trámites, que en décadas nadie hizo, las encabezó el Sr. César Salinas”, publicó Téllez en su cuenta de Facebook. El exdirectivo de la federación sustentó su versión con el certificado oficial del 25 de octubre de 2019. “El Viceministerio de Autonomías certifica el registro de personería jurídica de la Federación Boliviana de Fútbol”, se detalla en el documento.

Sobre el tema, el abogado Víctor Hugo Pérez, quien colaboró con la FBF, argumentó que “me parece una barbaridad que el señor Blanco, como uno de los vicepresidentes de la federación, no sepa que el Estatuto de la federación está aprobado a nivel de FIFA y de Gobierno. Las afirmaciones que hizo el señor Blanco son erradas”.

Pérez añadió que “la federación sí tiene su adecuación de acuerdo al procedimiento. Se hizo porque todos los demás estatutos de los clubes afiliados a la federación tienen que adecuar sus estatutos y tienen que sacar la aprobación de las gobernaciones. Entonces, la federación no puede exigirle a un club, si no se adecuó al Estado boliviano”.

Destacó el trabajo de Salinas. “El finado César Salinas lo hizo todo. Hubiese sido un gran problema si no estuvieran, ahí tienen razón Blanco y los demás. Sin embargo, Salinas lo hizo, como adivinando, dejó todo ordenado. Este Estatuto estaba hecho para Guido Loayza, no para Salinas. ( )Este Estatuto que juega hoy en contra de Bolívar, Blooming, Oriente, Guabirá lo hizo Robert Castedo, de Oriente; Saucedo, de Guabirá; el doctor Montaño, de Bolívar, e Iturri, de The Strongest. Ellos mismos hicieron el Estatuto que hoy los apuñala”.

Blanco, uno de los dos vicepresidentes de la FBF, presentó el sábado sus argumentos jurídicos para sustentar por qué Marco Rodríguez no puede asumir el cargo de titular del máximo ente del balompié nacional. Pero además dijo que el Estatuto no fue registrado en el Viceministerio de Autonomías y “por lo tanto, la FBF viene aplicando para sus fines un Estatuto y reglamento viciado, elaborado o redactado sin considerar la CPE ni las leyes nacionales vinculantes, mismas que reconoce la FIFA y Conmebol”.

“La federación sí tiene su Estatuto aprobado por las instancias del Estado, yo no sé dónde estaba Blanco, no sé cómo no sabe. Él denuncia usurpación de funciones, cuando ese es un delito de los funcionarios públicos”, criticó.