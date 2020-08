TikTok responde a las amenazas de Trump: “No nos iremos a ningún lado”

El presidente ha asegurado que tomará medidas para vetar la app en Estados Unidos.

La Vanguardia

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que tomará medidas para prohibir TikTok, una popular aplicación de video que, asegura, ha sido una fuente de preocupaciones de seguridad nacional y censura.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que se publicaran informes de que la administración planea ordenar a la empresa china ByteDance, su propietaria, que venda TikTok. “Los estamos prohibiendo en Estados Unidos”, dijo Trump a los periodistas el viernes desde el Air Force One, cuando regresaba de Florida.

La gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, advirtió este sábado que la red china no tiene planes «de irse a ningún lado”. TikTok es el hogar de creadores y artistas para que expresen sus ideas y se conecten con gente de diferentes orígenes. Estamos orgullos de todos los que llaman a TikTok su hogar», afirmó. Medios estadounidenses afirman que Microsoft está cerca de cerrar la compra de la aplicación.

El republicano alegó que podría usar poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva para hacer cumplir la acción, e insistió: “Tengo esa autoridad. Se firmará mañana”. Los informes de Bloomberg News y el Wall Street Journal que citan fuentes anónimas dijeron que la administración pronto podría anunciar una decisión que ordene a ByteDance a desinvertir su propiedad en TikTok.

TikTok emitió un comunicado el viernes diciendo que “mientras lo hacemos, no comentemos rumores o especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok “. ByteDance lanzó TikTok en 2017, luego compró Musical.ly, un servicio de video popular entre los adolescentes en los Estados Unidos y Europa, y combinó los dos. Un servicio gemelo, Douyin, está disponible para usuarios chinos.

Los divertidos videos de TikTok y la facilidad de uso lo ha hecho inmensamente popular, y los gigantes tecnológicos de EEUU como Facebook y Snapchat lo ven como una amenaza competitiva. Ha dicho que tiene decenas de millones de usuarios de EE. UU. y cientos de millones en todo el mundo. Pero su propiedad china ha generado preocupaciones sobre la censura de videos, incluidos los críticos con el gobierno chino, y el potencial para compartir datos de usuarios con funcionarios de ese país.

TikTok sostiene que no censura videos basados en temas sensibles a China y que no le daría acceso al gobierno chino a datos de usuarios de EEUU. La compañía ha contratado a un CEO estadounidense, un ex alto ejecutivo de Disney, en un intento de distanciarse de su propiedad china. Los funcionarios de seguridad nacional de EEUU, por su parte, han estado revisando la adquisición de Musical.ly en los recientes meses, mientras que las fuerzas armadas de EEUU han prohibido a sus empleados instalar TikTok en teléfonos emitidos por el gobierno.

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a principios de este mes que Estados Unidos estaba considerando prohibir la app. Estas preocupaciones de seguridad nacional son paralelas a una represión más amplia de seguridad de Estados Unidos contra las compañías chinas, incluidos los proveedores de telecomunicaciones Huawei y ZTE. La administración Trump ha ordenado que EEUU deje de financiar el equipo de esos proveedores en las redes estadounidenses. También ha tratado de alejar a los aliados de Huawei debido a las preocupaciones sobre el acceso del gobierno chino a los datos, lo que la compañía ha negado que tenga.