Tomasa Yarhui: Como mujer siento total decepción; Añez y Copa mostraron un futuro negro para Bolivia

Comunicación Prensa21

La candidata vicepresidencial por la Alianza Libre21 Tomasa Yarhui afirmó este jueves que “como mujer siente total decepción” por los actos divididos que encabezaron Eva Copa y Jeanine Añez, dando un triste regalo al país y mostrando “un futuro negro” para todos los bolivianos.

“Han sido mensajes de división, odio, quejas y no de soluciones a la crisis económica, social y política. Cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo en un día tan importante. Cómo es posible que Jeanine Añez no pueda cruzar media cuadra y dar señales de vocación democrática”, manifestó.

Dijo que el pueblo esperaba un mensaje de esperanza pero lamentablemente “hoy tenemos una Bolivia divida, enfrentada y sin esperanza. Como mujer siento pena y decepción por las líderes del Ejecutivo y Legislativo”, acotó.

Recordó que como Alianza Libre21 siempre dieron propuestas para enfrentar la crisis, como el pago del bono universal, reactivar la economía, enfrentar la crisis sanitaria, testeando y aislando a los enfermos de Covid y sobre todo condenado la actitud insensible del MAS de bloquear los créditos sanitarios en la Asamblea.

“Nosotros fuimos críticos al MAS, incluso más que el propio gobierno, pero Añez nunca tomó en cuenta. Es lamentablemente que en el día de la esperanza tengamos más división y un futuro negro para la patria”, manifestó.

Tomasa Yarhui también criticó la actitud de censura del canal estatal al mensaje de la presidente del Senado Eva Copa, porque cortó la transmisión para dar paso a comentarios que a nadie le interesa. “Eso significa volver a las mismas mañas y prácticas del MAS”, lamentó.

Sostuvo que los medios estatales son de todos los bolivianos y por un mínimo de respeto a las autoridades legislativas, a la libertad de expresión, información y por un respeto básico a la democracia, debería transmitir ambos mensajes.